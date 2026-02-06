Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Camiye alçak saldırı! Cuma namazını kana buladılar çok sayıda ölü ve yaralı var

Camiye alçak saldırı! Cuma namazını kana buladılar çok sayıda ölü ve yaralı var

12:526/02/2026, Cuma
G: 6/02/2026, Cuma
Diğer
Sonraki haber
Pakistan'da cuma namazı sırasında camiye saldırı
Pakistan'da cuma namazı sırasında camiye saldırı

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da cuma namazı sırasında bir camide meydana gelen patlamada en az 15 kişi hayatını kaybetti, 80'den fazla kişi yaralandı. Acil yardım ve polis ekipleri, cami çevresinde arama kurtarma çalışmaları ve incelemelerini sürdürüyor.

Geo News gazetesinin haberine göre, başkentin Shehzad Town bölgesinde Şiilere ait olduğu belirtilen İmam Bargah Camisi'nde cuma namazı sırasında meydana geldi.

Polis, patlamada en az 15 kişinin yaşamını yitirdiğini, 80'den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

Emniyet kaynakları, patlamanın intihar saldırısı sonucu gerçekleştiğini kaydetti. Patlamada yaralanan çok sayıda kişinin sağlık kuruluşlarına sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer, İslamabad'daki Poliklinik Hastanesi, Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsü (PIMS) ve CDA Hastanesi'nde acil durum ilan edildiğini açıkladı.

Acil yardım ve polis ekipleri, cami çevresinde arama kurtarma çalışmaları ve incelemelerini sürdürüyor.



#Pakistan
#cuma namazı
#patlama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün akaryakıt fiyatları ne oldu, zam mı gelecek? İstanbul, Ankara, İzmir 6 Şubat 2026 güncel akaryakıt fiyatları