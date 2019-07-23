Camiye e-mail’le bomba tehdidi

Almanya’da son dönemde artan cami tehditlerine yenileri eklendi. Duisburg kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Merkez Camii’ne ve Mannheim’daki Yunus Emre Camii’ne e-mail gönderilerek bomba tehdidinde bulunuldu. E-maillerde el yapımı bir bombalarla saldırı yapılacağı tehdidi yer aldı. Combat18 imzalı e-mail’de “22/07/2019 tarihinde saat 15.45’te Duisburg DİTİB Merkez Camisi’nde kendi ürettiğimiz ve ana giriş kapısına yerleştirdiğimiz TATP bombası patlayacak. E-maili aldıktan sonra insanların hayatlarını kurtarmak için zamanınız olacak. Uyuyan hücreleri uyandıracağız ve baskıya karşı savaşacağız. Combat18” ifadeleri yer aldı.

CAMİ BOŞALTILIP ARANDI

Yunus Emre Camii için gönderilen mailde ise saat bölümü 16.30 olarak belirtildi. Gelen elektronik postaların polise bildirilmesinin ardından güvenlik amacıyla camiler tahliye edilerek arama yapıldı. Almanya’da son 2 haftada camilere yönelik beş bomba ihbarı, üç saldırı gerçekleşti.