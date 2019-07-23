Dünya Camiye e-maille bomba tehdidi
AVRUPA

Camiye e-mail’le bomba tehdidi

Almanya’nın Duisburg ve Mannheim kentlerindeki camilere e-maille bomba tehdidi yapıldı. Combat18 imzasıyla gönderilen e-maillerde camilerin ana giriş kapısına yerleştirilen TATP bombalarının saat 15.45 ve 16.30’da patlayacağı ifadesi yer aldı. Polis, güvenlik amacıyla camilerde arama yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Güvenlik amacıyla camiler tahliye edildi.
Güvenlik amacıyla camiler tahliye edildi.

Almanya’da son dönemde artan cami tehditlerine yenileri eklendi. Duisburg kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Merkez Camii’ne ve Mannheim’daki Yunus Emre Camii’ne e-mail gönderilerek bomba tehdidinde bulunuldu. E-maillerde el yapımı bir bombalarla saldırı yapılacağı tehdidi yer aldı. Combat18 imzalı e-mail’de “22/07/2019 tarihinde saat 15.45’te Duisburg DİTİB Merkez Camisi’nde kendi ürettiğimiz ve ana giriş kapısına yerleştirdiğimiz TATP bombası patlayacak. E-maili aldıktan sonra insanların hayatlarını kurtarmak için zamanınız olacak. Uyuyan hücreleri uyandıracağız ve baskıya karşı savaşacağız. Combat18” ifadeleri yer aldı.

CAMİ BOŞALTILIP ARANDI

Yunus Emre Camii için gönderilen mailde ise saat bölümü 16.30 olarak belirtildi. Gelen elektronik postaların polise bildirilmesinin ardından güvenlik amacıyla camiler tahliye edilerek arama yapıldı. Almanya’da son 2 haftada camilere yönelik beş bomba ihbarı, üç saldırı gerçekleşti.

Almanya'da camiye saldırı
DÜNYA
Almanya'da camiye saldırı
Ceylanpınarın karşılığı verildi

Ceylanpınar'ın karşılığı verildi

Ağır silahlarla ateş altına alınan bölgede yedi hedef imha edildi.
İdlibde bilanço ağırlaşıyor

İdlib'de bilanço ağırlaşıyor

Hava saldırılarında yaşamını yitiren sivillerin sayısı 50'ye yükseldi.
Ceylanpınara roket atıldı

Ceylanpınar'a roket atıldı

Yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ankara'da Suriye toplantısı

Ankara'da Suriye toplantısı

Bakan Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i kabul etti.
8 terörist etkisiz

8 terörist etkisiz

Saldırı hazırlığındaki PKK'lı teröristlere hava harekatı.
Mescid-i Aksa'dan kovuldu

Mescid-i Aksa'dan kovuldu

Suudi gazeteci İsrail'in daveti ile gelmişti.

Motorine indirim

Motorine indirim

Bu geceden itibaren pompaya yansıyacak.

Boş kontenjanlar açıklandı

Boş kontenjanlar açıklandı

Liselerin boş kontenjanları ve taban puanları e-Okul'da yayımlandı.

Uçaktan düştü

Uçaktan düştü

​Evin çatı ve tavanını deldi.
Faturalar sadeleşecek

Faturalar sadeleşecek

​Basit ve anlaşılabilir fatura uygulamasına geçilecek.
Düzce'den <br>bir acı haber daha

Düzce'den
bir acı haber daha

Selde kaybolan bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
Trabzonspor'a <br>güçlü rakip

Trabzonspor'a
güçlü rakip

​UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerimiz belli oldu.
Meteorolojide civa paniği

Meteorolojide civa paniği

Civadan etkilenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı.
Tarlada 5<br>halde 100 lira

Tarlada 5
halde 100 lira

​Çiftçiyi isyan ettiren fark: Yetkililer konuya el atsın.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.