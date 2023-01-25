Çan çalarak konuşmasını engelledim: Başrahibin kararlılığı ırkçı Paludan'a karşı sonuç verdi

İsveç ve Danimarka’da Kur’an-ı Kerim yakarak dolaşan ırkçı siyasetçi Rasmus Paludan’dan Hristiyan din adamları da rahatsız. İsveç’teki Jönköping Kilisesi Başrahibi Fredrik Hollertz’ın, Paludan’ın kilise bahçesinde Kur’an yakma şovunu, çanları çalarak engellediği ortaya çıktı. Baş Rahip Hollertz, “Son eylem de kabul edilemez. Hristiyan dünyasının düşüncelerini yansıtmıyor. Paludan’ın psikoloji bozuk” dedi. Başrahip Hollertz, Paludan’ın kilise bahçesinde yapmak istediği eylemi nasıl engellediğini, çirkin saldırılarla ilgili düşüncelerini Yeni Şafak’a anlattı.

ÇANLARI ÇALDIM, KONUŞTURMADIM

Paludan’ın 15 Nisan 2022’de de benzer bir girişimde bulunduğunu dile getiren Başrahip Hollertz, şunları kaydetti: “Kur’an’ı önce caminin önünde yakmak istediler, ancak sonra karar değiştirerek kiliseye önüne geldiler. Bunun Müslüman ve Hristiyanlar komşularımız arasındaki barışı olumsuz etkileyebileceğini düşündüm. Sonra Kur'an yakma eylemi sırasında ben de kilisedeki çanı çaldım. Bunu yapmamın amacı, bizim onu desteklemediğimizi göstermekti.

KİLİSEDE İSTEDİĞİNİ YAPAMADI

Yaptığı şey Hristiyanları temsil eden bir hareket değildi. Bunu göstermek istedim. Normalde bir konuşma yapmak istiyordu. Ama bildiğiniz üzere çan sesi çok yüksek. Bu yüzden konuşma yapamadılar. İstediklerine ulaşamadılar bir yerde. Bana mani olmaya çalıştılar ama olamadılar. Sonrasında hakkımda dava açtılar. Ancak mahkeme fikir özgürlüğüne müdahale etmediğime hükmetti ve davayı düşürdü.”

MANTIKLI HAREKET ETMİYOR

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önündeki eylemin de kabul edilemez olduğunu vurgulayan Hollertz, “Paludan'ın mantıklı hareket etmediği çok açık. Olay sırasında çok fazla polis koruması ve gazeteci vardı yanında. Ama çok fazla halktan kimse yoktu. Onun görüş ve eylemleri İsveç halkını yansıtmıyor. Hristiyan dünyasının düşüncelerini de yansıtmıyor. Türk halkının bunu bilmesi gerek. İsveçliler dostane ilişkiler istiyor.” ifadelerini kullandı.

İslam karşıtlığı yükseliyor

İsveç’te İslam karşıtlığının yükseldiğine dikkat çeken Başrahip, “ Çok büyük yanılgılar var. Bir Müslüman suç işlediğinde herkes bütün Müslümanları suçluyor. Asıl problemin İslam olduğunu düşünüyor ve gerçek sorunu görmek istemiyorlar. Birini suçlayıp kurtulmak istiyorlar. Bazı politik hareketler İslam karşıtlığını güç elde etmek için kullanıyor. Paludan sadece aşırılıkçı biri. Ama parlamentoda partisi var. Parlamentoda ciddi bir konumları yok ve çoğunlukta değiller. Fakat söylemlerinin halk nezdinde karşılığı bir karşılığı var. Paludan’ın partisi küçük bir parti. Ama düşüncelerinin karşılığının olması üzücü. Kendisinin mental olarak sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. “ dedi.

Rasmus Paludan

Provokatörden yeni tehdit

İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakan Danimarkalı aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan’dan yeni bir tehdit geldi. Paludan provokatif eylemi sonrası kendisine terörist diyen Çeçen sporcu Hamzat Çimayev’e yanıt verdi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Paludan, “Hamzat’ın bana hakaretine karşılık ve tüm Çeçenlere özel bir selam olarak kitaplarını Rusya Büyükelçiliği önünde yakabilirim” dedi.

ABD’den kınama bile yok!

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, İsveç’te Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği’nin önünde Kur’an-Kerim’in yakılması olayını kınamadı ancak olayın saygısızca ve tiksindirici olduğunu ve art niyetle yapılmış olabileceğini söyledi. Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Price, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim’in yakılması olayına da değindi. Price, "Demokrasinin unsurları olarak örgütlenme ve toplanma hakkını destekliyoruz. Ancak İsveç Başbakanı'nın (Ulf Kristersson) da dediği gibi çok sayıda insan için kutsal olan bir kitabı yakmak saygısızca bir eylemdir." dedi. Yasal olan her şeyin uygun olduğu anlamına gelmediğini ifade eden Price, 2010'da Florida’da bir papazın Kur’an-i Kerim’i yakma etkinliği düzenlemeyi planladığını hatırlatarak “Bazı şeyler yasal ama çirkin olabiliyor” diye konuştu. Sözcü, “Aynı zamanda, İsveç’te olan olayın art niyetle, Atlantik ötesinde Avrupa’daki müttefiklerimiz arasındaki birliği zayıflatmak için yapılmış olabileceğinin de farkındayız.” diye konuştu.



