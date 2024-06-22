Casusluk limanı: İsrail'e istihbarat sağlamak için kullanılıyor

Gazze Şeridi’ne insani yardım ulaştırmak için ABD tarafından 17 Mayıs’ta açılan işgal limanının İsrail ordusuna istihbarat ve askeri destek sağlamak için kullanıldığı ortaya çıktı. Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere göre, bu limana kurulan ses ve görüntü analiz sistemleri doğrudan İsrail ordusuna aktarıldı. Geçtiğimiz günlerde Nusayrat Mülteci Kampı’na yönelik operasyona katılan ABD ve İngiliz özel kuvvetleri, yine bu liman üzerinden Gazze’nin kuzeyine götürüldü.





ABD'Lİ VE İNGİLİZ ASKERLER KATLİAMI DESTEKLEDİ

Nusayrat Kampı’na yönelik saldırı sırasında kampa giriş, çıkış ve tahliyede geçici liman adeta askeri üs olarak kullanıldı. Amerikan ve İngiliz askerleri operasyona destek için limandan Gazze’nin kuzeyinde bulunan kampa özel kuvvetlerle taşındı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Filistinli araştırmacı-yazar Muhammed Ebu Takiyye, “Limanın istihbarat ve casusluk faaliyetlerini yürütme konusundaki şüpheler Nusayrat Kampı’ndaki katliam sonucu kanıtlanmış oldu. Nusayrat saldırısı öncesi limandan çok ciddi istihbarat desteği sağlanırken, liman İsrail kuvvetlerine destek mahiyetinde ses ve görüntü analizlerinin yapıldığı merkez olarak kullanıldı. İngiliz ve Amerikan uçakları, Gazze semalarında işgalci İsrail’e karşı istihbarat desteği sağlıyordu. ABD’nin kurduğu geçici limanla birlikte İsrail ordusuna verilen destek boyut kazandı” dedi.





SADECE 3 GÜN YARDIM ULAŞTI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı personelinin görev aldığı geçici liman inşaatı tamamlanmasının ardından 17 Mayıs’ta açıldı. Geçici liman üzerinden yalnızca 3 gün insani yardımın ulaştığını belirten Ebu Takiyye, sözlerine şöyle devam etti : “Sözde bölgedeki insani yardımın temini için kurulan limandan kurulduğu günden beri i yaklaşık 100 TIR geçiş yaptı. Limanın açılmasıyla birlikte dünyaya insani yardım süsü vermeye çalışan ABD, bölgedeki kıtlığın önüne geçemedi aksine bölgedeki açlık ve susuzluk her geçen gün artıyor. ABD bu limanı kurarak refah saldırıları için de bir hazırlık oluşturdu. Refaha saldırılarda ilk iş Sınır kapısının işgal altına alınması olmuştu. Dünyaya, limandan insani yardımların geçtiğine dair provokasyon yaptı.”





7 AKTİVİST LİMAN İÇİN ÖLDÜRÜLDÜ

Geçici limanla ilgili yaşanan skandallar bununla da sınırlı kalmadı. Gazzelilere sıcak yemek imkanı sunan ABD merkezli uluslararası gönüllü yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağı’nın (World Central Kitchen) daha önce bu liman için girişimde bulunduğu, ancak İsrail tarafından engellendiği tespit edildi. Gazze açıklarında yardım limanı yapmak için girişimde bulunan kuruluş, defalarca İsrail ordusunun hedefi oldu. Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere göre kuruluş, insani yardım malzemelerini küçük gemiler aracılığıyla Gazze’nin Deir el-Balah kentinde belirlenen mutfağa getirerek, buradan ihtiyaç sahibi sivillere yemek dağıtılacaktı. Projenin hayata geçirilmesi için çalışan Lalzawmi Frankcom, Damian Sobol, Jacob Flickinger, John Chapman, James Henderson, James Kirby, Saifeddin Issam Ayad Abutaha işgalcilerin hedefi oldu. Yardım kuruluşunun geçici liman açmasına müsaade etmeyen işgalciler, ABD’nin insani yardım adı altında açtığı limana ise sessiz kaldı.





Yine Refah'ta çadırları bombaladı

İsrail ordusunun Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarının olduğu el-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda 25 kişi öldü, 50 kişi yaralandı. İsrail tankları, Refah'ın batısındaki El-Mevasi bölgesine top mermileri ile saldırı düzenledi. Filistinlilerin çadırlarının bombalanmasıyla çadırlarda yangın çıktı. İsrail ordusunun, 28 Mayıs'ta, Refah kentinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu ve daha önce "güvenli" olduğunu iddia ettiği Mevasi'de çadırları hedef alan saldırısında 21 kişi hayatını kaybetmiş, 64 kişi yaralanmıştı.





Tepkiler üzerine limanı taşıdılar

Yaklaşık 320 milyon dolara inşa edilen liman, kamp saldırısına yönelik ortaya çıkan görüntülerin ardından büyük tepki toplamıştı. ABD, tepkilerin ardından açıklama yaparak, geçici limanın Aşdod Limanı’na taşındığını duyurdu. Nusayrat saldırısından 2 gün sonra ABD’li yetkililer, denizde oluşan şiddetli dalga bahanesiyle limanın taşıdığını açıklamıştı.



