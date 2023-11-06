Cehenneme git 'Katil Netanyahu!'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'deki insanlık dışı saldırı ve katliamlarına Tevrat'ı referans gösteren Netanyahu'yu sert bir dille eleştirdi: On Emir'den biri "Öldürmeyeceksin" demiyor mu? Ancak o çocukları öldürüyor. Adam kalkıyor, Tevrat’tan bahsediyor, diğer gün İncil’den bahsediyor. Senin yaptığının ne İncil’le ne Tevrat’la alakası var. Bunu ne İncil kabul eder ne Tevrat kabul eder ne Zebur kabul eder.