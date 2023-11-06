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Dünya

Cehenneme git 'Katil Netanyahu!'

Uydurulmuş Tevrat’ı referans göstererek Filistin’de soykırım yapan çocuk katili Netanyahu, vahşette her gün kendi rekorunu kırarken, yandaşları da ondan geri kalmıyor. Terör devletinin bakanları, milletvekilleri, hahamlar ve hatta doktorlar ‘daha fazla kan’, ‘daha fazla vahşet’ isterken, bazı İsrail vatandaşları Netanyahu’ya sert tepki gösterdi, “Cehenneme git!” diye seslendi.

04:00 - 6/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 01:13 - 6/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

İşgalci güç İsrail polisi, Başbakan Binyamin Netanyahu’yu, Batı Kudüs’teki konutunun önünde istifa etmeye çağıran İsrailli göstericilere müdahale etti, 3 kişiyi gözaltına aldı. Yüzlerce İsrailli, Başbakan Netanyahu’yu protesto etmek için Batı Kudüs’teki Azze Caddesi’nde yer alan Başbakanlık konutuna yürüdü. Göstericiler, Hamas tarafından Gazze’de tutulan yüzlerce İsrailli esiri kurtarma konusundaki başarısızlığı nedeniyle Netanyahu’yu protesto ederek istifa çağrısında bulundu. Göstericiler “Katil Netanyahu” sloganları atarken, İsrail Başbakanı’nın fotoğraflarının olduğu posterlerde “Cehenneme git” sözünün yazılı olduğu görüldü. Aralarında, hükümetin bu yılın başından itibaren Meclis’ten geçirmeyi planladığı tartışmalı yargı düzenlemesi karşıtlarının da bulunduğu göstericiler polis barikatlarını aşmaya çalıştı. Olay yerinde atlı birlikler ve zırhlı araçlarla önlem alan polis ile barikatları aşmaya çalışan göstericiler arasında arbede çıktı. Göstericilerin, seçilmiş yetkililerin özel mülklerinin önünde gösteri yapmalarına izin verilen mesafeye göre yerleştirilen polis barikatlarını delerek düzeni bozmaya çalıştığı kaydedilen açıklamada, düzeni bozmaya çalışan 3 göstericinin gözaltına alındığı belirtildi. Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi’nde Filistinli grupların elindeki esirler serbest bırakılmadıkça ateşkese gitmeyeceklerini söyledi.



#Netanyahu
#İsrail
#Soykırım
#protesto
#Filistin
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