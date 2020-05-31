Çekirgeler Çin’e yöneldi: İkinci dalga gelebilir

Birkaç ay önce Doğu Afrika ve Afrika Boynuzu ülkelerinde görülen çekirge sürülerinin kıtayı ikinci kez vurabileceği belirtiliyor. Çekirgelerin Pakistan, Hindistan ve Rusya’da ilerleyişi de sürüyor.

BATI AFRİKA İÇİN UYARI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele devam ederken, çekirge sürüleri istila ettikleri ülkelerde yeni bir tehdit oluşturuyor. Birkaç ay önce Doğu Afrika ve Afrika Boynuzu ülkelerinde görülen ve 20 milyon kişiyi gıda güvensizliğiyle karşı karşıya bırakan çekirge sürülerinin kıtayı ikinci kez vurabileceği belirtiliyor. Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), haziran itibariyle Batı Afrika’da ikinci dalga çekirge istilasına dair uyarıda bulundu.

Fotoğraf: Arşiv

FAO’DAN KONTROL OPERASYONU

Açıklamada, çekirge sürüsü tehditlerine karşı Burkina Faso, Çad, Mali, Moritanya, Nijer ve Senegal’de gözetim ve kontrol ekiplerinin seferber edileceği belirtildi. İkinci dalga çekirge istilasının etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalara odaklanan FAO’nun tahminlerine göre 300 ila 500 bin hektarlık alanda kontrol operasyonları yürütülmesi hedefleniyor. FAO uzmanı Keith Cressman, yaptığı açıklamada, ikinci dalganın Afrika Boynuzu ülkelerini de etkisi altına alacağını bildirdi.

GIDA GÜVENLİĞİNE TEHDİT

Fotoğraf: Arşiv

Cressman, uygun üreme koşulları dolayısıyla ikinci dalga istilanın daha güçlü ve uzun olabileceğini kaydetti. Hasat mevsimiyle aynı döneme denk gelmesi beklenen ikinci dalganın binlerce hektar arazinin zarar görmesine yol açabileceği belirtiliyor. Kıta ülkeleri, bir yandan dünyanın geri kalanında olduğu gibi Kovid-19’la mücadele ederken, diğer yandan gıda güvenliği tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor.

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