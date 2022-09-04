Çekya’da 70 bin kişi enerji fiyatları ve hükümetin Rusya politikalarını protesto etti

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zalujniy: TB2 üç günde toplam 26,5 milyon dolar değerinde Rus ekipman imha etti

Ukrayna silahlı kuvvetlerine ait Bayraktar TB2, Herson'da Rus T-72B tankını imha etti. Görüntülerdeki tankın, son günlerde imha edilen 8 tanktan biri olduğu belirtildi.



Konuyla ilgili açıklama yapan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Valery Zalujniy: Bayraktar SİHA, üç günde toplam değeri yaklaşık 26.5 milyon dolar değerinde Rus ekipmanını imha etti. Askerlerimizin hünerli ellerinde Türk Bayraktar'ları güçlü bir silah oldu.