Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin: Gerçeği görmenin vakti geldi

"Gerçeği görmenin vakti geldi"

Volodin, "Rusya olmadan Avrupa'nın enerji güvenliği imkansız. Avrupa devletlerinin başkanları için gerçeği görmenin vakti geldi." dedi.

Volodin'e göre, Avrupa, "kendi yarattığı" durum konusunda iki yola sahip.

Avrupa'ya iki seçenek sundu

Rus yetkili, "Öncelikle ülkemize yönelik meşru olmayan yaptırımları kaldırın ve Kuzey Akım 2'yi başlatın. Ya da ekonomik sorunlara yol açacak ve vatandaşların hayatını daha da zorlaştıracak her şeyi olduğu gibi bırakın." ifadelerini kullandı.

"Yaptırımlar, Avrupa'da krize neden oldu"

Geçen yıl Avrupa devletlerinin 341 milyar metreküp gaz satın aldığını ve bunun neredeyse yüzde 50'sinin Rus boru hattından geçen gaz olduğunu anlatan Volodin, "Ülkemizi hedef alan yaptırımlar, Avrupa devletlerinde enerji krizine neden oldu." diye konuştu.