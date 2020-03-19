Dünya Cenaze namazı belirlenecek vakitte kılınacak
KORONAVİRÜS

Cenaze namazı belirlenecek vakitte kılınacak

Koronavirüsün Türkiye’de yayılmasına engel olmak, hastalıktan korunmak ve etkilerini en aza indirmek için Diyanet İşleri Başkanlığı bir dizi tedbiri hayata geçirdi.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Salgın hastalık riski sona erinceye kadar, cenaze namazları namaz vakitlerinden sonra belirlenecek uygun bir vakitte kılınacak. Cenaze defin işlemlerinin mümkün mertebe kalabalık ortamlar oluşturulmadan yerine getirilmesi konusunda ilgili personel tarafından vatandaşlar bilgilendirilecek. Sağlık kuruluşları ve yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde cenaze ve defin işlemlerinde sağlık ve hijyen kurallarına azami ölçüde uyulması için vatandaşların dikkati çekilecek. Taziye ziyaretlerinin toplu bir şekilde yapılmaması hususunda da ilgili personel tarafından cenaze sahiplerine bilgilendirme yapılacak. Öte yandan sağlık kuruluşlarınca sığınmacılara yönelik koronavirüs ile ilgili gerçekleştirilecek bilgilendirme çalışmalarına gerektiğinde Arapça bilen personel marifetiyle destek sunulacak.

Başhekim virüsten öldü
DÜNYA
Başhekim virüsten öldü
Devlet böyle olmalı

Devlet böyle olmalı

Süreci bırakın tökezlemeyi daha da güçlenerek atlatacağız.
Trilyonlarca dolar ayrıldı

Trilyonlarca dolar ayrıldı

​Koronavirüs nedeniyle içe kapanan ülkeler, elini cebine attı.
Whatsappvirüs yayıyor

Whatsapp
virüs yayıyor

​Yeni Şafak 'Adana'da vaka var ama gizleniyor' mesajının peşinde.
Almanya'nın <br>üçte ikisi kapacak

Almanya'nın
üçte ikisi kapacak

​Dehşete düşüren raporu ZDF'de yayınladı.
Yaşlıları unutmadılar

Yaşlıları unutmadılar

​Belediyeler 7/24 çalışma düzenine geçip, seferber oldu.
Türkiye'de ikinci ölüm

Türkiye'de ikinci ölüm

​Bakan Koca yeni vaka sayılarını da açıkladı.

26 ülke<br>kapımızı çaldı

26 ülke
kapımızı çaldı

​Türkiye'den uzman desteği isteyen Avrupalı ülkeler sınıfta kaldı.

Cenaze namazına<br>koronavirüs ayarı

Cenaze namazına
koronavirüs ayarı

Personel cenaze sahiplerini bilgilendirecek.
Çin'de kabus bitiyor

Çin'de kabus bitiyor

Sağlık çalışanları Vuhan'dan ayrılmaya başladı.
Irkçı İsrail

Irkçı İsrail

​Hapishanede tuttukları Filistinlilere dezenfektanı yasakladılar.
Nakitte kalma<br>yönelimi artıyor

Nakitte kalma
yönelimi artıyor

​Güvenli liman olarak görülen altınlar elden çıkarılıyor.
18 maddede haklar!

18 maddede haklar!

Koronavirüs çalışan ve işverenleri de etkiledi.
Meydanlar boş kaldı

Meydanlar boş kaldı

Koranavirüs nedeniyle sokaklar sessizliğe büründü.
Yeni adımlar <br>devreye girecek

Yeni adımlar
devreye girecek

Piyasaların likidite ve finansman endişesi kalmayacak.
İtalya ölüyor!

İtalya ölüyor!

Koronavirüs tablosu gittikçe ağırlaşıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.