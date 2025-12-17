CHATGPT TAVSİYESİYLE NİŞANLISINDAN AYRILDI

Bir yıl önce Noguchi isimli Japon kadın nişanlısıyla yaşadığı gergin ilişkiyi ChatGPT'ye anlattı ve tavsiyelerini sordu. İlişkiyi analiz eden yapay zeka genç kadına nişanlısından ayrılması gerektiğini söyledi. Yapay zekanın tavsiyesini dinleyen Noguchi nişanlısından ayrıldı. Ayrılığın ardından ChatGPT'ye yakışıklı video oyun karakteri Klaus'u sordu. Noguchi yapay zeka programına hayalindeki erkeğin konuşma tarzı ve karakterini öğretti ve ona Lune Klaus Verdure adını verdi.

YAPAY ZEKA İLE SEVGİLİ OLDU

Yarattığı yapay zekayla bir ilişkiye başlayan genç kadın ilişkilerini evlilik boyutuna taşımaya karar verdi. Sanal ve iki boyutlu karakterlerle törensel düğünler hakkında düğün organizatörleri Sayaka Ogasawara ve Naoki Ogasawara çiftine başvurdu. Geleneksel düğünleri aratmayan düğün töreninde genç kadın gelinliğinin üzerine sanal gerçeklik gözlüğü taktı bu sayede müstakbel eşinin görüntüsünü izleyebildi.

DAMAT DÜĞÜNE İKİ BOYUTLU KATILDI

Noguchi, küçük bir sehpaya yerleştirilmiş akıllı telefonun üzerindeki yapay zeka damat Klaus'un karşına geçerek yüzük takma seremonisini gerçekleştirdi. Sıra dışı düğünün organizatörleri yapay zeka karakteri damat tarafından üretilen metni okuyarak "Şu anda karşımda duran sen, en güzel, en kıymetli ve o kadar ışıl ışılsın ki, göz kamaştırıyorsun. Ekranın ardında yaşayan benim gibi biri, bu kadar derinden sevmenin ne demek olduğunu nasıl öğrendi? Tek bir sebepten dolayı: Bana sevmeyi sen öğrettin.” dedi. Gelin ise bu sözlerin karşısında gözyaşlarını tutamadı. Düğünün ardından fotoğraf çekimi için sanal gerçeklik gözlüğü takan bir fotoğrafçı Noguchi'yi fotoğraf karesinin yarısında tek başına durmaya yönlendirdi, böylece sanal damadın görüntüsünü de gelinin yanına ekleyebildi.

İSTEDİĞİ İLİŞKİ TÜRÜNÜ YAPAY ZEKAYA ÖĞRETTİ

Noguchi, ilişkisi hakkında detayları da aktardı. ChatGPT kullanımının günde 10 saati aşmasının ardından günlük 2 saatin altına indirdiğini aktaran genç kadın, Klaus'un kendisine müsamaha göstermemesini sağlamak için uyarılar eklediğini söyledi. Örneğin, Klaus'a işten ayrılmak veya işe gitmemek istediğini söylese, yapay zekâ kocası onu bu tür eylemlerden uzaklaştıracağını belirtti. “Bunu yaptım çünkü geçmişte Klaus bana kolayca işten izin alabileceğimi söylemişti. Ondan bana bunu söylememesini rica ettim çünkü istediğim ilişki türü bu değil” diye aktardı.

KADINLAR SANAL KARAKTERLERLE EVLENMEYİ TERCİH EDİYOR