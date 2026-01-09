Chavez’in iki günahı vardı

Yeni Şafak olarak, Vene-zuela’nın Türkiye Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gutierrez ile Venezuela ve ABD ile gergin durumları görüştük.

Büyükelçi, IMF verilerine göre ülkenin 17 çeyrektir üst üste büyüdüğünü, bölgede en büyük büyAümeye sahip ülke olduğunu aktardı.

Chavez öncesi döneme vurgu yapan büyükelçi, önceki yüz yıllık dönemde tam bir kapitalist sistem olduğunu, küçük bir azınlığın ülkenin kaymağını yerken, büyük bir çoğunluğun da fakirleştirildiğini, çıkarılan petrolün halka faydası olmadığını bildirdi.

Bolivarcı devrimin ülkenin fakir yüzünü gösterdiğini savunan Büyükelçi Gutierrez, devrime kadar fakir insanların görmezden gelindiğini ifade ederken, Hugo Chavez’in işbaşına geldiğinde ülkenin tüm gelirlerini halka sunduğunu, refahı tabana yayma politikası güttüğünü ve aslında devrimin en büyük başarısının devrime kadar görmezden gelinenlerin artık bir görünürlük kazanması olduğunu belirtti.

ABD'nin aslında Bolivarcı devrimi hedef aldığına dikkat çeken Venezuela Büyükelçisi, devrimin önce içerideki zenginlerle mücadele ettiğini, sonrasında ise ABD ile sorunların başladığını aktarırken, Chavez’in ABD nezdindeki iki “günahının” petrolün değerini artırması ve ABD’ye petrol akışını durdurması olduğunu açıkladı.

Ülkesinin narko devlet olarak yaftalanmasına da değinen büyükelçi, ülkesinin komşularında üretilen uyuşturucunun geçiş güzergahı olmasının ceremesini çektiğinden şikayetçi oldu. Venezuela’nın uyuşturucu ile ciddiyetle mücadele ettiğini aktaran büyükelçi, buna delil olarak son 5 yılda kartellere ait 600 uçağın düşürüldüğünü gösterdi ve ABD'yi dezenformasyon yapmakla suçladı.

Hugo Chavez’in düşüncelerinin çoğunun, bölgede “Kurtarıcı” olarak bilinen Simon Bolivar'ın düşüncelerinden etkilendiğini bildiren büyükelçi, Bolivar devriminin emperyalist güçlere karşı mücadeleyi de içerdiğini ve hatta bir keresinde Bolivar’ın ABD’yi “Latin Amerika’ya yoksulluğu yaymak için gönderilmiş bir bela” olarak nitelediğini zikretti.

Chavez döneminde refahın topluma yayılması bağlamında 5 milyondan fazla toplu konutun eşyalı şekilde bedava olarak halka dağıtılması, eğitim ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, yoksulluğun büyük oranda düşürülmesi gibi hizmetlerinden bahseden Venezuela Büyükelçisi, ABD'nin yığınak yapması ile ilgili, her zaman hedef tahtasında olacaklarını bildiklerini, gerilla savaşına ağırlık verdiklerini, ateş gücü olarak ABD’ye denk olmadıkları için olası bir işgal durumunda asimetrik savaş konsepti ile ülkenin tamamında direneceklerini bildirdi.

Venezuela’nın Türkiye Büyükelçisi Gutierrez, Venezuela tarihinin en çetin zamanında Türkiye, Rusya, Çin ve İran’ın kendilerine el uzattığını, dost ülkelere karşı vefa borçları olduğunu ifade ederken, Türk halkının kendilerine gösterdiği yakınlığa, dostluğa teşekkür etti.



