Çin: ABD ile İran arasında diyalog kapısı kapanmamalı

11:5725/05/2026, Pazartesi
DHA
Mao, “Kapsamlı ve kalıcı bir ateşkese en kısa sürede ulaşılmalı” açıklamasında bulundu.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, “ABD ile İran arasında diyalog kapısı açılmışken yeniden kapanmamalı” dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, bugün düzenlenen basın toplantısında ABD ile İran arasındaki müzakerelere ilişkin değerlendirmede bulundu. Mao, iki ülke arasında diyalog kapısının açılmışken yeniden kapanmaması gerektiğini bildirdi. Çin’in her zaman diyalog ve müzakerenin tek doğru yol olduğunu savunduğunu söyleyen Mao, askeri yöntemlerin sorunlara çözüm getirmeyeceğini kaydetti. Mao, “Taraflar mevcut gerilimin düşürülmesine yönelik eğilimi korumalı. Tüm tarafların kaygılarını dikkate alan bir çözüm diyalog ve istişare yoluyla oluşturulmalı” ifadelerini kullandı.

Mao konuşmasında, Orta Doğu ile Körfez bölgesinde barış ve istikrarın en kısa sürede yeniden sağlanması çağrısında da bulundu. Uluslararası toplumun beklentilerine yanıt verilmesi gerektiğini aktaran Mao, küresel üretim ve tedarik zincirlerinin istikrarı ile kesintisiz işleyişinin korunmasının önemini dile getirdi. Mao, “Kapsamlı ve kalıcı bir ateşkese en kısa sürede ulaşılmalı” açıklamasında bulundu.



