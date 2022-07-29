Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’den Biden'a: Ateşle oynama

ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan ziyareti öncesi 2 saat 17 dakika süren bir telefon görüşmesi yaptı. Çin medyasında yayımlanan haberlerde; Şi’nin Biden’ı “ateşle oynamaması” konusunda uyardığı bildirildi. Şi, görüşmede Biden’a “Çin hükümeti ve halkının Tayvan konusundaki tavrı tutarlıdır; ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü korumak, 1,4 milyardan fazla Çinlinin ortak iradesidir. Halkın iradesi çiğnenemez. Ateşle oynayan kendisini yakar” dedi. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ise “Başkan Biden, Tayvan konusunda ABD’nin politikasının değişmediğini vurguladı. Ayrıca ABD’nin, Tayvan Boğazı’nda statükonun tek taraflı değiştirilmesi ya da buradaki barış ve istikrarın baltalanmasına yönelik çabalara şiddetle karşı olduğunun altını çizdi” ifadelerine yer verildi.

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