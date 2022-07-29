Dünya Çin Devlet Başkanı Şi Cinpingden Bidena Ateşle oynama
ASYA

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’den Biden'a: Ateşle oynama

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret edeceğine dair haberler üzerine gerilen Çin-ABD ilişkilerinde sular durulmuyor. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, telefonda görüştüğü ABD'li mevkidaşı Joe Biden’a sert mesajlar verdi. Biden’a Tayvan konusunda yabancı müdahalesinin kabul edilemeyeceğini söyleyen Şi, “Halkın iradesi çiğnenemez. Ateşle oynayan kendisini yakar” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’den Bidena: Ateşle oynama
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ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan ziyareti öncesi 2 saat 17 dakika süren bir telefon görüşmesi yaptı. Çin medyasında yayımlanan haberlerde; Şi’nin Biden’ı “ateşle oynamaması” konusunda uyardığı bildirildi. Şi, görüşmede Biden’a “Çin hükümeti ve halkının Tayvan konusundaki tavrı tutarlıdır; ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü korumak, 1,4 milyardan fazla Çinlinin ortak iradesidir. Halkın iradesi çiğnenemez. Ateşle oynayan kendisini yakar” dedi. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ise “Başkan Biden, Tayvan konusunda ABD’nin politikasının değişmediğini vurguladı. Ayrıca ABD’nin, Tayvan Boğazı’nda statükonun tek taraflı değiştirilmesi ya da buradaki barış ve istikrarın baltalanmasına yönelik çabalara şiddetle karşı olduğunun altını çizdi” ifadelerine yer verildi.

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