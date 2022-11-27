Dünya Çin Devlet Başkanı Xi Kübaya destek sözü verdi
ASYA

Çin Devlet Başkanı Xi Küba'ya destek sözü verdi

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Kübalı mevkidaşı, Pekin'in yüz yüze diplomasiye dönüşünü kutlayan bir toplantıda, komünist dost devletlerin "temel çıkarları" konusunda birbirlerine karşılıklı destek sözü verdiler.

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​Çin Devlet Başkanı Xi Kübaya destek sözü verdi
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Miguel Diaz-Canel Bermudez'e yaptığı açıklamalarda Xi, Çin'in Küba ile "uluslararası ve bölgesel ilişkilerde koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmeyi" umduğunu söyledi. Xi, ''İki devlet "her birinin kendine has özellikleriyle sosyalizmi inşa etme yolunda el ele gidecek" dedi.

Çin genellikle temel çıkarlarını, iddia ettiği topraklar, özellikle de Tayvan üzerindeki kontrolün yanı sıra, ekonomik ve siyasi kalkınma amaçlarının savunulması olarak tanımlar.

AP'ye göre Diaz-Canel'in ziyareti, Çin'in pandemi sırasında bu tür borsaları sanal olarak kapatmasının ardından yüz yüze diplomasisini nasıl hızlı bir şekilde başlatmaya çalıştığının bir başka işareti.

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Tuan Tuan ve eşi Yuan Yuan, 1949da iç savaş nedeniyle bölünen Çin ile Tayvan arasındaki ilişkilerin ısındığı bir dönemde 2008de hayvanat bahçesine hediye edildi.
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APnin haberine göre pandaların vahşi doğada ortalama yaşam süresi 15-20 yıl iken, insan bakımı altında 30 yıl ve daha fazla yaşayabilirler.
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Pekin ve Taipei arasındaki bağlar, çiftin gelişinden bu yana, Çinin 2020de yeniden seçilen bağımsızlık yanlısı Başkan Tsai Ing-wenin seçilmesinin ardından 2016da temasları kesmesiyle, yıl içinde keskin bir şekilde azaldı.
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Çin, pandaları iyi niyetin bir işareti olarak yurt dışına gönderiyor, ancak hayvanlar ve ürettikleri yavrular üzerindeki mülkiyeti koruyor.
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Resmi olmayan bir ulusal maskot olan hayvanlar güneybatı Çine özgüdür, nadiren ürerler ve neredeyse tamamen bambu diyetine dayanırlar.
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