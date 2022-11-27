Çin Devlet Başkanı Xi Küba'ya destek sözü verdi

Miguel Diaz-Canel Bermudez'e yaptığı açıklamalarda Xi, Çin'in Küba ile "uluslararası ve bölgesel ilişkilerde koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmeyi" umduğunu söyledi. Xi, ''İki devlet "her birinin kendine has özellikleriyle sosyalizmi inşa etme yolunda el ele gidecek" dedi.

Çin genellikle temel çıkarlarını, iddia ettiği topraklar, özellikle de Tayvan üzerindeki kontrolün yanı sıra, ekonomik ve siyasi kalkınma amaçlarının savunulması olarak tanımlar.

AP'ye göre Diaz-Canel'in ziyareti, Çin'in pandemi sırasında bu tür borsaları sanal olarak kapatmasının ardından yüz yüze diplomasisini nasıl hızlı bir şekilde başlatmaya çalıştığının bir başka işareti.

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