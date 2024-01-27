Çin ile Tayvan arasında gerilim devam ediyor: 33 askeri hava aracı ve altı gemi tespit edildi

Hindistan'da güvenlik kameralarına yansıyan feci kaza sonrası, 4 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı. Hindistan'da yokuş aşağı seyir halinde giden bir araç çok yavaşlayınca, arkasındaki kamyon araca çarpmamak için direksiyonu kırdı ve felakete sebep oldu. 1'i TIR 2 aracın viyadüğe düştüğü zincirleme kazadan bir çok araç zarar görürken, 1 aracın çarpışma sonrası alev aldığı görüntülendi. Edinilen bilgilere göre 4 kişinin öldüğü zincirleme kazada 8 kişi de yaralandı.