Çin insanlı Ay görevlerinde iki yeni uzay aracı kullanacak

Adı Çincede "düş gemisi" anlamına gelen Mıngcou, Çin'in uzay programının yeni personel taşıyıcı mekiği olarak taykonotların Ay'a ve diğer uzay görevlerine nakledilmesinde kullanılacak.
"Ay'ı kucaklamak"
Adı Çincede "Ay'ı kucaklamak" anlamına gelen iniş aracı Lanyüe'nin ise biri Ay modülü, diğeri ateşleme modülü olmak üzere iki parçadan oluşması tasarlanıyor. Yaklaşık 26 ton ağırlığında olacağı öngörülen iniş aracının, tek seferde iki taykonot ve 200 kilograma kadar ağırlıktaki keşif araçlarını Ay yüzeyine indirmesi hedefleniyor.
Personel taşıyıcı mekik Mıngcou'nun "düş gemisi" anlamına gelen adı, Çin'in Ay'a insanlı seferleriyle başlayacak yeni uzay macerasını sembolize ediyor. "Ay'ı kucaklamak" anlamına gelen Lanyüe ise adını Çin'in kurucusu Mao Zıdong'un 1965 yılında yazdığı bir şiirinde yer alan ifadeden alıyor. Keşif araçlarının adları, Çin'in kainatın keşfine ve Ay'a yolculuğa yönelik ihtirası ve özgüvenine işaret ediyor.
Çin'in Ay keşif görevleri ve üs kurma planı
Çin, 2030 yılına dek Ay'a insanlı sefer düzenleyerek ayak basmayı hedefliyor. CMSA, Ay'da 2050'ye kadar tümüyle işlevsel bir araştırma üssü kurmaya yönelik üç aşamalı planını açıklamıştı.
"Uluslararası Ay Araştırma Üssü" (ILRS) adı verilen proje kapsamında istasyonun temel halinin oluşturulması için ilk aşamada, 2028'e kadar 3 keşif görevi gerçekleştirilecek.
2040-2050 dönemini kapsayan üçüncü aşamada ise ILRS'yi uygulama odaklı bir üsse dönüştürmek üzere daha ileri altyapı çalışmaları yürütülmesi amaçlanıyor.
İstasyonun, 2050'de Mars, Venüs ve ötesindeki uzay görevlerini destekleyecek çok işlevli bir araştırma üssü haline getirilmesi hedefleniyor.