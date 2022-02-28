​Çin Rusya’ya mesafe mi koyuyor?

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişimine soyunduğu 24 Şubat’ta Moskova’nın hamlelerini meşru gören ve destekleyen Pekin yönetimi, Moskova ile arasına mesafe koyduğunu düşündürecek açıklamalarda bulundu.

İşgal girişiminin 4. gününde Çin Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in saldırı kararına ilişkin, “Suçlu olarak yangını çıkaran bir an önce nasıl söndüreceğini düşünmeli” dedi.

DÜNYA Rusya Devlet Başkanı Putin ile Çinli mevkidaşı Xi Jinping telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Bakanlığın açıklamaları, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un Çinli mevkidaşı Wang Yi ile yaptığı görüşmedeki “Pekin’in özel sorumluluğu var” çıkışından sonra geldi.

Çin Dışişleri Sözcüsü Liijan Zhao ise, “Asla başka ülkeleri işgal etmedik, asla vekalet savaşlarına girmedik, hiçbir zaman nüfuz alanı aramadık veya askeri blok çatışmasına katılmadık” diyerek savaşı istemediklerinin sinyalini verdi.

REKLAM