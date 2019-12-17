Cinayeti unutturmak için para saçtı

Suudi Arabistan yönetimi Batılı devletlerle daha iyi ilişkiler kurmak, Kaşıkçı cinayetinin üstünü örtmek, insan hakları kuruluşlarına hoş görünmek ve uluslararası arenada düştüğü tamiri imkansız durumdan kurtulmak için, ses getiren spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya yöneldi.

İSPANYA SÜPER KUPASI CİDDE’DE

Suudi Arabistan ile İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) arasında varılan anlaşma gereği 2020, 2021 ve 2022 yıllarında İspanya Süper Kupası müsabakaları Suudi Arabistan’da gerçekleştirilecek. Barcelona, Valencia, Atletico Madrid ve Real Madrid’in katılacağı 2020 İspanya Süper Kupası müsabakaları 4’lü final şeklinde, 8-12 Ocak tarihlerinde Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde yapılacak. Suudi Arabistan turnuvanın 3 yıl boyunca bu ülkede organize edilmesi için 120 milyon avro ödedi.

DAKAR RALLİSİ’NE 15 MİLYON AVRO

Suudi Arabistan algı operasyonunda yarışları da kullanıyor. Bunların en önemli örneği, dünyanın en zorlu yarışı olarak bilinen Dakar Rallisi. 1979’dan 2007’ye kadar Afrika’nın, son 11 yıldır ise Güney Amerika’nın ev sahipliği yaptığı organizasyon Asya kıtasına taşınıyor. En çok izlenen yarış organizasyonlarından biri olan ralli, 2020’den itibaren Suudi Arabistan’da düzenlenecek. Avrupa basınında çıkan haberlere göre Suudi Arabistan ralli için 15 milyon avro ödedi.

UNVAN MAÇINA SERVET

Büyük Britanyalı boksör Anthony Joshua ile Meksika asıllı ABD’li Andy Ruiz arasındaki unvan maçı için Suudi Arabistan’ın Diriye kenti seçildi. İngiltere basınında, Suud yönetiminin unvan maçının ülkede gerçekleşmesi için 100 milyon dolar verdiği öne sürüldü. Kaşıkçı cinayetinin baş zanlısı Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman boks maçının etkisi artsın, kötü imajı azalsın diye, maça Portekizli ünlü teknik direktör Jose Mourinho’yu bile davet etti. Ancak Mourinho o gün takımın maçı olduğu için davete katılmadı.

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PUAN YOK AMA ÖDÜL VAR

Diriye kenti, Profesyonel Tenisçiler Birliği’nin (ATP) listesinde yer almayan ve sporculara dünya sıralaması için puan bile kazandırmayan bir tenis turnuvasına da ev sahipliği yaptı. Organizasyon için tenisçileri ülkeye çekmek isteyen Riyad, birinciye tam bir milyon dolar ödül verdi. Kadınların en az hak sahibi olduğu ülkelerin başında gelen Suudi Arabistan ilk defa Dünya Güreş Eğlencesi tarafından organize edilen kadın Amerikan güreşi müsabakasına da ev sahipliği yaptı. Suud yönetimi bu organizasyonu gerçekleştirmek için 80 milyon dolar ödeme yaptı.