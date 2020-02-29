Dünya Çinde korona nedeniyle ölü sayısı 2 bin 837ye çıktı
ASYA

Çin’de korona nedeniyle ölü sayısı 2 bin 837’ye çıktı

Çin’de korona nedeniyle ölü sayısı 2 bin 837’ye çıktı

Çin’de yeni korona virüsü nedeniyle dün 47 kişi hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2 bin 837’ye çıktı.

Haber Merkezi İHA
Ölü sayısı 2 bin 837’ye çıktı.
Ölü sayısı 2 bin 837’ye çıktı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, cuma günü ülke genelindeki korona vakası sayısının önceki güne göre 100 kişi artarak 427 olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı. Vakaların sadece 4’ünün salgının merkezi olduğu düşünülen Hubei eyaletinin dışında görüldüğü belirtildi. Komisyon, ülke genelindeki toplam vaka sayısının 79 bin 251’e, taburcu edilen kişi sayısının ise 39 bin 2’ye çıktığı bilgisini verdi.

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Öte yandan, Ulusal İstatistik Bürosu’nun açıkladığı veriler, korona virüsü salgınının Çin ekonomisine getirdiği etkileri ortaya koydu. Üretimde satın alma yöneticileri endeksi (PMI), 35.7 düzeyine indi. Endeks, ocak ayında 50 düzeyindeydi.

Resmî veriler, Çin’deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin sadece yüzde 30’unun üretim faaliyetlerine devam ettiğini gösterdi.

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Güney Kore’de günlük vaka sayısı Çin’den fazla

Güney Kore, günlük bazda vaka sayısında art arda üç gündür Çin’i geride bıraktı. Güney Kore’de korona virüsü salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 16’ya yükseldi. Ülkede dün 594 yeni vaka kayıtlara geçerken, toplam vaka sayısı ise 2 bin 931’e çıktı. Yeni vakaların 476’sının Daegu kentinde ve Shincheonji kilisesiyle ilişkili olduğu, kentteki toplam vaka sayısının 2 bini geçtiği aktarıldı. 2.5 milyon nüfusa sahip kentteki vakalar, ülke toplamının yüzde 70’ten fazlasını oluşturuyor.

Öte yandan İran’da can kaybı ve vaka sayılarındaki artış sürüyor. Ülkede korona virüsü salgının ölü sayısı 34’e, vaka sayısı ise 388’e yükseldi. İtalya’da da ise hayatını kaybedenlerin sayısı 21’e, vaka sayısı ise 888’e çıktı.

Şu ana kadar dünya genelinde meydana gelen yeni korona virüsü salgını kaynaklı toplam can kaybı sayısı 2 bin 923’e ulaştı.

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