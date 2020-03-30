Çin’de metroda saçılan paralara 'korona' korkusuyla kimse dokunamadı

Xi’an kentindeki bir metro istasyonunda kimliği belirsiz bir kişi tarafından etrafa kağıt paralar saçıldı.

Çin, Wuhan kentinde ortaya çıkarak dünyaya yayılan ve ülke genelinde şu ana kadar 3 bin 300 kişinin ölümüne neden olan koronavirüs kriziyle mücadele ediyor.

Ülkenin bazı bölgelerinde hayatın yavaş yavaş normale döndüğü gözlemlenirken, Xi’an kentindeki bir metro istasyonunda kimliği belirsiz bir kişi tarafından etrafa kağıt paralar saçıldı.

Koronavirüsün bulaşması korkusuyla metro istasyonuna giriş yapan kimse paraları yerden almaya cesaret edemedi.

O anları kameraya kaydeden bir yolcu, "Parayı kimin attığını bilmiyorum ama onu almaya cesaret edemiyorum" ifadelerini kullandı. O anlar sosyal medyada hızla yayılırken, bazı kullanıcılar, "Kim virüsü almaya cesaret ediyor?", "Yaşam ve ölüm karşısında para bile işe yaramaz" şeklinde yorumlarda bulundu.

Öte yandan, Çin’de 81 bin 439 koronavirüs vakası bulunuyor.

OYNAT 00:17 Corona virüsünün hızla yayıldığı Çin'de insanlar gıda stoklamak için birbirini ezdi Çin'in Wuhan kentinde Corona virüsü dünya çapında paniğe yol açtı. Giriş çıkışların yasaklandığı kentte panik her geçen gün artarken, marketlerde gıda almak isteyen insanların birbirleriyle kavga ettiği görüldü. Öte yandan virüsün ABD ve Avustralya'ya da sıçradığı bildirildi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



