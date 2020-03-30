Dünya Çinde metroda saçılan paralara korona korkusuyla kimse dokunamadı
ASYA

Çin’de metroda saçılan paralara 'korona' korkusuyla kimse dokunamadı

Çin’de metroda saçılan paralara 'korona' korkusuyla kimse dokunamadı

Çin’in Xi’an kentindeki bir metro istasyonunda etrafa saçılan kağıt paralara koronavirüs korkusuyla kimse dokunamadı. O anlar sosyal medyada hızla yayılırken, bazı kullanıcılar, "Kim virüsü almaya cesaret ediyor?", "Yaşam ve ölüm karşısında para bile işe yaramaz" şeklinde yorumlarda bulundu.

Haber Merkezi İHA
Xi’an kentindeki bir metro istasyonunda kimliği belirsiz bir kişi tarafından etrafa kağıt paralar saçıldı.
Xi’an kentindeki bir metro istasyonunda kimliği belirsiz bir kişi tarafından etrafa kağıt paralar saçıldı.

Çin, Wuhan kentinde ortaya çıkarak dünyaya yayılan ve ülke genelinde şu ana kadar 3 bin 300 kişinin ölümüne neden olan koronavirüs kriziyle mücadele ediyor.

  • Ülkenin bazı bölgelerinde hayatın yavaş yavaş normale döndüğü gözlemlenirken, Xi’an kentindeki bir metro istasyonunda kimliği belirsiz bir kişi tarafından etrafa kağıt paralar saçıldı.

Metroda yere saçılan paralara kimse dokunamadı
OYNAT 00:17
Metroda yere saçılan paralara kimse dokunamadı
Çin'in Xi'an kentindeki bir metro istasyonunda etrafa saçılan kağıt paralara korona virüsü korkusuyla kimse dokunamadı.

Koronavirüsün bulaşması korkusuyla metro istasyonuna giriş yapan kimse paraları yerden almaya cesaret edemedi.

O anları kameraya kaydeden bir yolcu, "Parayı kimin attığını bilmiyorum ama onu almaya cesaret edemiyorum" ifadelerini kullandı. O anlar sosyal medyada hızla yayılırken, bazı kullanıcılar, "Kim virüsü almaya cesaret ediyor?", "Yaşam ve ölüm karşısında para bile işe yaramaz" şeklinde yorumlarda bulundu.

Öte yandan, Çin’de 81 bin 439 koronavirüs vakası bulunuyor.

Koronavirüs Çin'i sardı: İnsanları yere yığıyor
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Koronavirüs Çin'i sardı: İnsanları yere yığıyor
Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle resmi ölüm sayısı 80'e yükseldi. Görüntülerde, insanların kaldırımlarda, yollarda ve hatta bir hastane koğuşunda yere yığıldığı yer alıyor.

Corona virüsünün hızla yayıldığı Çin'de insanlar gıda stoklamak için birbirini ezdi
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Corona virüsünün hızla yayıldığı Çin'de insanlar gıda stoklamak için birbirini ezdi
Çin'in Wuhan kentinde Corona virüsü dünya çapında paniğe yol açtı. Giriş çıkışların yasaklandığı kentte panik her geçen gün artarken, marketlerde gıda almak isteyen insanların birbirleriyle kavga ettiği görüldü. Öte yandan virüsün ABD ve Avustralya'ya da sıçradığı bildirildi.


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