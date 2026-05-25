Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Asya
Çin’de sel alarmı: Binlerce kişi tahliye edildi

Çin’de sel alarmı: Binlerce kişi tahliye edildi

08:5025/05/2026, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Foto: DHA
Foto: DHA

Çin'de sel tehlikesi nedeniyle acil durum uyarısı yapıldığı ve binlerce kişinin güvenli alanlara taşındığı bildirildi.

Çin Su Kaynakları Bakanlığı ve Çin Meteoroloji İdaresi, ülkenin iç kesimlerindeki Anhui eyaletinin batısı ve Hubey eyaletinin doğusundaki yerleşimler için en yüksek uyarı seviyesi olan ‘kırmızı alarm’ ilan etti.

Selden etkilenen bölgelerde 1805 kişinin tahliye edildiği belirtildi. Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, sahada durum tespiti yapmak ve sellerden etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılamak üzere bir çalışma ekibinin bölgeye gönderildiğini açıkladı.


#Çin
#Sel
#Tahliye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün borsa açık mı, kapalı mı? Borsa İstanbul arefe günü kaçta kapanıyor?