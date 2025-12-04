Çin'den Japonya'ya ret mesajı: Gerilimi düşürme teklifi kabul edilmedi

Çin, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Tayvan'a askeri müdahale ihtimalini ima eden sözleri nedeniyle Pekin ile yaşanan diplomatik gerilimi düşürmeye yönelik mesajını kabul etmediğini bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, Takaiçi'nin 1972 tarihli Japonya-Çin Ortak Bildirisi'ne gönderme yaparak ve Japonya'nın Tayvan konusundaki tavrının değişmediği yineleyerek soruna kaçamak yanıt verdiğini belirterek "Çin, bunu kesinlikle kabul etmiyor." dedi.

Çin'in Japon tarafından yanlışı düzeltmesini ve Başbakan Takaiçi'nin hatalı beyanlarını çekmesini istediğinin altını çizen Sözcü Lin, "Eğer Japonya'nın Tayvan'a ilişkin temel tavrı 1972 tarihli Japonya-Çin Ortak Bildirisi'nde ifade edilmişse, Başbakan bunu açıkça ve tam olarak dile getirebilir mi? Japon tarafı neden yasal yükümlülüğü olan taahhütlerini açıkça ifade etmeye gönülsüz davranıyor? Bu tutumun arkasında mantık ve güdü nedir?" ifadelerini kullandı.

Lin, Tokyo yönetiminin bu konuda Çin'e ve uluslararası topluma açıklama borçlu olduğunu savundu.

Takaiçi, Japon parlamentosu Diet'te dün bir milletvekilinin sorusuna verdiği yanıtta, hükümetin Tayvan konusundaki tavrının değişmediğini, bu tavrın Çin ile diplomatik ilişkilerinin temelini oluşturan 1972 tarihli Japonya-Çin Ortak Bildirisi'nde ifade edildiğini belirtmişti.

Japon Başbakan, ülkesinin tutumunu açıklarken 1972 tarihli bildiriye gönderme yaparak Çin ile gerilimi düşürme niyetini göstermişti. Japonya'nın, Tayvan'ın Çin'in ayrılmaz parçası olduğunu anladığını ve buna saygı duyduğunun beyan edildiği bildiride, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından imzalanan Potsdam Deklarasyonu'ndaki, savaş sırasında işgal ettiği Çin topraklarını iade etmesini öngören taahhüdünü sürdürdüğü vurgulanıyor.





Takaiçi'nin Tayvan'a ilişkin sözleri

Takaiçi'nin, 7 Kasım'da Japon Parlamentosu Diet'teki oturumda, Tayvan Boğazı'na yönelik müdahaleyi "ülkesinin varlığını tehdit eden durum" olarak göreceği ve askeri güç kullanabileceğine ilişkin sözleri, bölgeyi topraklarının parçası gören Çin'in tepkisine yol açmıştı.

Takaiçi'nin sözleriyle ilk kez bir Japonya Başbakanı, Tayvan'ın işgali halinde Japonya'nın askeri şekilde dahil olacağına ilişkin açık beyanda bulunarak, ülkenin bu konuda benimsediği "stratejik belirsizlik" politikasından farklı tavır sergilemişti.

Japon Başbakan, tepkiler üzerine Tayvan'a ilişkin sözlerinin varsayımsal olduğunu, gelecekte bu tür yorumlardan kaçınacağını belirtmiş ancak sözlerini geri almayı reddetmişti.





Çin'in tepkisi

Pekin yönetimi, Japonya'nın Pekin Büyükelçisini konuyla ilgili Çin Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası vermişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Japonya'da güvenlik koşullarının uygun olmadığı gerekçesiyle seyahat uyarısı, Çin Eğitim Bakanlığı da eğitim uyarısı yayımlamıştı.

Çin, ayrıca Fukuşima'daki radyoaktif atık suyun okyanusa boşaltılmaya başlanmasının ardından Japonya'dan ithal deniz ürünlerine getirdiği yasağı da yeniden uygulamaya koymuştu.

Öte yandan Çin, Japonya ve Güney Kore arasındaki üçlü işbirliği kapsamında, 24 Kasım'da Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde yapılacak Kültür Bakanları Toplantısı iptal edilmiş, üç ülkenin gelecek yıl yapmayı planladığı liderler zirvesinin akıbeti de belirsiz hale gelmişti.





Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Pekin yönetimi, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak, Tayvan'ın diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesmesini şart koşuyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana karayla yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.



