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Çin'in Guicou eyaletinde sel nedeniyle yeniden acil durum ilan edildi

Çin'in Guicou eyaletinde sel nedeniyle yeniden acil durum ilan edildi

17:4528/06/2025, samedi
AA
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Guicou eyaleti
Guicou eyaleti

Çin'in güneybatısındaki Guicou eyaletinde hafta başında yaşanan sel felaketi sonrası artan yağış ve yükselen su seviyesi nedeniyle yeniden acil durum ilan edildi.

Xinhua'nın haberine göre, Çiendongnan Miao ve Dong özerk ilinde sel felaketinin yaşandığı Ronciang ilçesinin merkezinden geçen Duliu Nehri'nde bu sabah su seviyesinin 253,5 metreye yaklaştığı bildirildi.

Su seviyesinin sel için azami sınır olan 251,5 metreyi aşması nedeniyle, dün suların çekilmesiyle düşürülen acil durum düzeyi yeniden en yüksek düzey olan 1. seviyeye çıkarıldı.

Bu ayın başında Wutip Tayfunu'nda şiddetli yağış alan Çin'in güneyinde erken muson yağmurlarının başlamasıyla sel tehlikesi artmıştı.

İnci Nehri'nin yukarı boylarındaki kollarının kesiştiği bir bölgede yer alan Guicou eyaletinde 24 Haziran'dan itibaren etkisini gösteren seller nedeniyle 80 binden fazla kişi tahliye edilmişti.

Kara yolları, köprüler, iletişim ve elektrik nakil hatları gibi kritik altyapıya zarar veren selde 6 kişi yaşamını yitirmişti.



#Çin
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