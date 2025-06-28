Çin'in Guicou eyaletinde sel nedeniyle yeniden acil durum ilan edildi

Xinhua'nın haberine göre, Çiendongnan Miao ve Dong özerk ilinde sel felaketinin yaşandığı Ronciang ilçesinin merkezinden geçen Duliu Nehri'nde bu sabah su seviyesinin 253,5 metreye yaklaştığı bildirildi.

Su seviyesinin sel için azami sınır olan 251,5 metreyi aşması nedeniyle, dün suların çekilmesiyle düşürülen acil durum düzeyi yeniden en yüksek düzey olan 1. seviyeye çıkarıldı.