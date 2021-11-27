Dünya Çinli İnfluencerların enkaz akımı
ASYA

Çinli İnfluencer’ların enkaz akımı!

Çinli İnfluencer’ların yeni akımı, bombalanmış gibi görünen sözde ‘Suriye tarzı’ kafelere gidip fotoğraf paylaşmak. Savaştan harap olmuş gibi dekore edilen kafeler, kırık saat, telefon gibi ev eşyalarıyla tasarlanıyor. Shandong’daki mekanın sahibi, bu terimin havalı fotoğraflar çekmeye istekli müşterileri çektiğini söylüyor.

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Hatice Saka Yeni Şafak
​Çinli İnfluencer’ların enkaz akımı! ​
Çinli İnfluencer’lar bombalanmış gibi görünen sözde ‘Suriye tarzı’ kafelere akın ediyor.

Çinli İnfluencer’lar bombalanmış gibi görünen sözde ‘Suriye tarzı’ kafelere akın ediyor. Saldırgan olmakla ve insan acılarından yararlanmakla suçlanan tasarım stili, tartışmalara yol açtı. Savaştan harap olmuş gibi dekore edilmiş kafeler ‘Suriye tarzı’ olarak isimlendiriliyor.

Buralara gelen müşteriler, harap bir duvarın önünde bir selfie çekiyor ve arka planda iç karartıcı müzik çalarken çayını mühimmat sandığına benzeyen bir masaya koyup yudumlayabiliyor. Sözde “Suriye enkazı stili” olarak nitelendirdikleri mekanlar, gri renk tonları ve harap duvar görselleriyle tasarlanıyor. Savaşta hasar görmüş gibi görünen kırık saatler, televizyon ve güvenlik kameraları kullanılıyor. Bu çirkin trendin nasıl ortaya çıktığıysa belli değil.

İYİ FOTOĞRAFLAR ÇIKIYORMUŞ!

Shandong eyaleti Jining’de, bir barbekü restoranına sahip olan Wang Fei, gazetecilere yaptığı açıklamada mekanını “Suriye tarzı” olarak etiketlediğini çünkü bu terimin sosyal medya paylaşımları için havalı fotoğraflar çekmeye istekli müşterileri çektiğini söyledi.

Sözde “Suriye tarzı” iç mekanları gösteren videolarının çok popüler olduğunu belirten Wang, tasarımıyla ilgilenen girişimcilerin kendisine ulaştığını ifade etti. Bu kafeyi ziyaret eden 33 yaşındaki müşteri, tasarımın savaşın parçaladığı ülkelere karşı bir ayrım yapmadığını aktarak şunları söyledi: “Savaşlara karşı bir huşu ve korku duygusunu gösteriyor ve insanlara yeniden doğuş hissi veriyor. Ama en önemlisi, normal kafelere kıyasla bu tarzda daha iyi fotoğraflar çıkıyor.”

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