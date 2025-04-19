Çinli robotlar insanlara karşı maraton koştu: Yapay zekada çıta yükseliyor

Çin'de düzenlenen dünyanın ilk insansı yarı maratonunda, 20'den fazla iki ayaklı robot yarıştı. CNN International'ın bildirdiğine göre robotlar, teknolojik açıdan etkileyici olsalar da uzun mesafe boyunca insan ustalarını geride bırakmaktan çok uzaklardı.





Çeşitli şirket ve üniversitelerden ekiplerin katıldığı yarış, Çin'in insansı teknolojisinde kaydettiği ilerlemelerin bir vitrini niteliğindeydi ve daha sofistike modellere sahip olan ABD'yi yakalamaya çalışma çabası olarak görülüyor.





Kazanan ekibin şefi, robotlarının insansı teknolojiyi mükemmelleştirme yarışının kızıştığı bir dönemde Batı'daki benzer modellerle eşleştiğini söyledi.





Çeşitli şekil ve boyutlarda olan robotlar, başkentin teknoloji firmalarının çoğuna ev sahipliği yapan Pekin'in güneydoğusundaki Yizhuang bölgesinde koştu.





Geçtiğimiz birkaç ay içinde, Çin'in insansı robotlarının bisiklet sürme, tekme atma ve yan dönme hareketleri yaptığı videolar internette patladı ve genellikle devlet medyası tarafından ekonomik büyümenin önemli bir potansiyel itici gücü olarak güçlendirildi.

"İNSANLIĞI ALT EDERLER Mİ?" ENDİŞESİ

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı 2023 politika belgesinde insansı robot endüstrisini “teknolojik rekabette yeni bir sınır” olarak tanımladı ve seri üretim ve temel bileşenler için güvenli tedarik zincirleri için 2025 hedefi belirledi.





Son yıllarda yapay zekanın ve robotların bir gün insanları nasıl alt edebileceğine dair korkular arttı. Yapay zeka modelleri hızla yaygınlaşarak güvenlikten iş dünyasının geleceğine kadar her konuda endişelere yol açarken, bu yarış, insanların koşma konusunda hala en azından üstünlüğe sahip olduğunu gösterdi.





Robotlar 12 bin insan yarışmacıyla karşı karşıya geldi ve çitlerle çevrili bir kulvarda onlarla yan yana koştular.

SU YERİNE PİL TAKVİYESİ

Devlet yayın organı Beijing Daily'ye göre, bir kır parkından yola çıktıktan sonra, katılımcı robotlar bitiş çizgisine ulaşmadan önce hafif eğimlerin ve 21 kilometrelik dolambaçlı bir parkurun üstesinden gelmek zorundaydı.





Tıpkı insan koşucuların su takviyesi yapmaları gerektiği gibi, robot yarışmacıların da yarış sırasında yeni pil almalarına izin verildi. Şirketlerin de artık yarışamayacak duruma geldiklerinde robotlarını yedekleriyle değiştirmelerine izin verildi, ancak her değiştirme için 10 dakikalık bir ceza uygulandı.

"ÖVÜNMEK İSTEMEM AMA..."

Bitiş çizgisini geçen ilk robot olan Tiangong Ultra (Pekin İnsansı Robot İnovasyon Merkezi tarafından yaratıldı) rotayı 2 saat 40 dakikada tamamladı. Bu süre, Ugandalı koşucu Jacob Kiplimo'ya ait 56.42'lik insan dünya rekorunun yaklaşık iki saat gerisinde kaldı. erkekler yarışının galibi ise yarışı 1 saat 2 dakikada tamamladı.





Robotik inovasyon merkezinin baş teknoloji sorumlusu Tang Jian, Tiangong Ultra'nın performansına uzun bacakların ve insanların maraton koşma şeklini taklit etmesini sağlayan bir algoritmanın yardımcı olduğunu söyledi.





Reuters haber ajansına göre Tang, “Övünmek istemem ama Batı'daki hiçbir robot firmasının Tiangong'un sportif başarılarına ulaşamadığını düşünüyorum” dedi ve robotun yarış sırasında sadece üç kez pil değiştirdiğini sözlerine ekledi.

UZAKTAN KUMANDA VE TASMA İLE YÖNETİLDİLER

1.8 metrelik robot, yarış sırasında birden fazla pil değişimi gibi birkaç zorlukla karşılaştı. Ayrıca düşme ihtimaline karşı, ellerini sırtına koyarak yanında koşacak bir yardımcıya ihtiyaç duydu.



