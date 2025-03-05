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Çinli şirketten çalışanlarına uyarı: Ya evlenin ya da istifa edin

Çinli şirketten çalışanlarına uyarı: Ya evlenin ya da istifa edin

Semih Bozkuş
17:385/03/2025, mercredi
Yeni Şafak
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Çinli şirket, politikanın Çin iş kanunlarına aykırı olduğunun belirtilmesi üzerine duyuruyu iptal etti.
Çinli şirket, politikanın Çin iş kanunlarına aykırı olduğunun belirtilmesi üzerine duyuruyu iptal etti.

Çin'de alarm veren doğum oranları nedeniyle hükümetin ardından firmalar da bu soruna karşı çözüm arayışına gitti. Çin'de kimya alanında faaliyet gösteren bir firma bu konuda sıra dışı bir uygulamaya giderek çalışanlarına uyarıda bulundu. Yönetimden gönderilen genel uyarı yazısında bekarlardan evlenmeleri ya da işi bırakmaları istendi.

Çin’in
Shandong
eyaletinde faaliyet gösteren
Shuntian Chemical Group
, geçtiğimiz ay bin 200 çalışanına yönelik bir duyuru yaptı.
Şirket, 28 ile 58 yaş arasındaki
bekar
ve
boşanmış
çalışanlarına, 30 Eylül’e kadar "
evlilik sorunlarını çözmeleri
" talimatını verdi.
Sky News’ün aktardığına göre, duyuruda belirlenen sürede
evlenmeyen çalışanlar
dan önce öz değerlendirme raporu yazmaları istendi.

İkinci çeyrekte evlenmeyenlerin değerlendirmeye tabi tutulacağı, üçüncü çeyreğe kadar evlenmeyenlerin ise iş sözleşmelerinin feshedileceği bildirildi.

"Hükümetin uyarılana uymama itaatsizliği"

Şirket, bekar çalışanları, Çin hükümetinin evlilik ve çocuk sahibi olma çağrılarına uymamakla ve "
ebeveyn tavsiyelerine sadakatsizlik ve itaatsizlik
" göstermekle suçladı.

Bu karar, Çin hükümetinin doğum oranlarını artırmaya yönelik politikaları çerçevesinde alınmış gibi görünse de sosyal medyada büyük tepki topladı.

Duyuru geri çekildi

Yerel iş gücü ve sosyal güvenlik yetkilileri 13 Şubat’ta şirketi ziyaret ederek, politikanın Çin iş kanunlarına aykırı olduğunu belirtti.

Bunun üzerine şirket, duyuruyu ertesi gün geri çekti.

Shuntian Chemical Group
’tan ismi açıklanmayan bir yetkili,
NBC News
’e yaptığı açıklamada, duyurunun geri çekilme sebebinin "
bazı ifadelerin uygunsuz olması
" olduğunu söyledi.

Çin'in nüfusu

Çin hükümetinin son verilerine göre, 2023 yılında ülkedeki yeni evlilik sayısı yüzde 20 oranında düşerek rekor seviyede geriledi. Nüfus ise üst üste üçüncü kez azalarak 2024 yılında 1 milyar 408 milyona düştü.



#Evlilik
#Shuntian Chemical Group
#Çin

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