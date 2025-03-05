Çinli şirketten çalışanlarına uyarı: Ya evlenin ya da istifa edin

Çin'de alarm veren doğum oranları nedeniyle hükümetin ardından firmalar da bu soruna karşı çözüm arayışına gitti. Çin'de kimya alanında faaliyet gösteren bir firma bu konuda sıra dışı bir uygulamaya giderek çalışanlarına uyarıda bulundu. Yönetimden gönderilen genel uyarı yazısında bekarlardan evlenmeleri ya da işi bırakmaları istendi.
İkinci çeyrekte evlenmeyenlerin değerlendirmeye tabi tutulacağı, üçüncü çeyreğe kadar evlenmeyenlerin ise iş sözleşmelerinin feshedileceği bildirildi.
"Hükümetin uyarılana uymama itaatsizliği"
Bu karar, Çin hükümetinin doğum oranlarını artırmaya yönelik politikaları çerçevesinde alınmış gibi görünse de sosyal medyada büyük tepki topladı.
Duyuru geri çekildi
Yerel iş gücü ve sosyal güvenlik yetkilileri 13 Şubat’ta şirketi ziyaret ederek, politikanın Çin iş kanunlarına aykırı olduğunu belirtti.
Bunun üzerine şirket, duyuruyu ertesi gün geri çekti.
Çin'in nüfusu
Çin hükümetinin son verilerine göre, 2023 yılında ülkedeki yeni evlilik sayısı yüzde 20 oranında düşerek rekor seviyede geriledi. Nüfus ise üst üste üçüncü kez azalarak 2024 yılında 1 milyar 408 milyona düştü.