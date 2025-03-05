Çinli şirketten çalışanlarına uyarı: Ya evlenin ya da istifa edin

Çin’in Shandong eyaletinde faaliyet gösteren Shuntian Chemical Group , geçtiğimiz ay bin 200 çalışanına yönelik bir duyuru yaptı.

Şirket, 28 ile 58 yaş arasındaki bekar ve boşanmış çalışanlarına, 30 Eylül’e kadar " evlilik sorunlarını çözmeleri " talimatını verdi.

Sky News’ün aktardığına göre, duyuruda belirlenen sürede evlenmeyen çalışanlar dan önce öz değerlendirme raporu yazmaları istendi.

İkinci çeyrekte evlenmeyenlerin değerlendirmeye tabi tutulacağı, üçüncü çeyreğe kadar evlenmeyenlerin ise iş sözleşmelerinin feshedileceği bildirildi.

"Hükümetin uyarılana uymama itaatsizliği"

Şirket, bekar çalışanları, Çin hükümetinin evlilik ve çocuk sahibi olma çağrılarına uymamakla ve " ebeveyn tavsiyelerine sadakatsizlik ve itaatsizlik " göstermekle suçladı.

Bu karar, Çin hükümetinin doğum oranlarını artırmaya yönelik politikaları çerçevesinde alınmış gibi görünse de sosyal medyada büyük tepki topladı.

Duyuru geri çekildi

Yerel iş gücü ve sosyal güvenlik yetkilileri 13 Şubat’ta şirketi ziyaret ederek, politikanın Çin iş kanunlarına aykırı olduğunu belirtti.

Bunun üzerine şirket, duyuruyu ertesi gün geri çekti.

Shuntian Chemical Group ’tan ismi açıklanmayan bir yetkili, NBC News ’e yaptığı açıklamada, duyurunun geri çekilme sebebinin " bazı ifadelerin uygunsuz olması " olduğunu söyledi.

Çin'in nüfusu

Çin hükümetinin son verilerine göre, 2023 yılında ülkedeki yeni evlilik sayısı yüzde 20 oranında düşerek rekor seviyede geriledi. Nüfus ise üst üste üçüncü kez azalarak 2024 yılında 1 milyar 408 milyona düştü.







