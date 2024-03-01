Çocuklar açlıktan ölüyor

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya'da bulunan Kemal Advan Hastanesi'nden yapılan açıklamada, son günlerde yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye getirilen çocuklardan dördünün kurtarılamadığı bildirildi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı ise dün Şifa Hastanesi kompleksinde bulunan iki çocuğun daha açlık nedeniyle yaşamını yitirdiğini ilan etti. İsrail ordusunun Gazze'ye insani yardım ve yakıt girişine izin vermemesi nedeniyle Kemal Advan Hastanesi'nin hizmet dışı kaldığı belirtilirken hastanede yetersiz beslenme nedeniyle tedavi gören 7 çocuğun daha durumunun kritik olduğu aktarıldı.





YAKIT, GIDA VE İLAÇ EKSİKLİĞİ ÖLDÜRÜYOR

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiye, konuya dair yaptığı açıklamada, "Yakıt eksikliği nedeniyle hastane bugün itibarıyla hizmet dışı kalıyor" dedi. Ebu Safiye, hastanedeki yakıt, ilaç ve gıda eksikliği sebebiyle hastaların öldüğüne dikkati çekerek, "Hastanede son günlerde yetersiz beslenme ve dehidrasyon (sıvı kaybı) nedeniyle 4 çocuk hayatını kaybetti. Hastanenin hizmet dışı kalması binlerce kişiyi sağlık hizmeti alma hakkından yoksun bırakacak" ifadesini kullandı. Hastane yetkililerinden Ahmet Halut da önceki gün yaptığı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye'de bulunan el-Avde hastanesinin de yakıt sorunu nedeniyle hizmet veremez hale getirdiğini bildirmişti.





AÇLIK RİSKİ BÜYÜYOR

İsrail'in 7 Ekim'den beri yürüttüğü operasyonlarda büyük tahribata sebep olduğu Gazze'nin kuzey bölgelerine insani yardımların girişine de izin verilmiyor. Bölgedeki sağlık kaynakları, insani yardım ulaştırılmaması halinde bölgedeki açlık kaynaklı ölümlerin artabileceği uyarısını yapıyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki sivillere karşı bir açlık savaşı yürüttüğünü söyledi. El-Kudra, hastanelerde çok sayıda çocuğun ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.



