Çocuklar anne karnında büyüyemiyor

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten benzeri görülmemiş insani krizler yaşanıyor. Saldırılar, başta çocuklar olmak üzere çok sayıda Filistinlinin ölümüne yol açtı. İsrail'in yardım girişlerine engel olması sonucu Gazze'nin kuzeyinde yaşanan açlık ve susuzluktan çoğu çocuklar olmak üzere 30 kişi hayatını kaybetti. Kuşatma ve bombardımanlar yüzünden diğer bebekler gibi açlık ve hastalıktan bitkin düşen 2 aylık Leyla Cüneyd, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde ölüm kalım mücadelesi veriyor. Doğumundan henüz iki ay geçen Leyla bebek, İki aylık Cüneyd'in sağlık durumunun kötüleşmesi, ishal ve ağır göğüs enfeksiyonları gibi birçok sağlık sorunu yaşaması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

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Kemal Advan Hastanesinde pediatri ve neonatoloji uzmanı Dr. Tamir el-Tum, Leyla bebeğinin durumunun Gazze'deki çocukların düştüğü durumun en iyi kanıtı olduğunu ifade etti. Tum, Cuneyd'in yetersiz beslenme nedeniyle yaşam mücadelesi verdiğini söyledi. Bebeğin annesinin, Gazze'nin kuzeyindeki zor koşullar ve giderek kötüleşen kıtlık nedeniyle hamilelik sürecinde yeterli ve doğru beslenemediğini belirten Filistinli doktor, bunun sonucu olarak bebeğin 2 kilo civarında dünyaya geldiğini anlattı. Kızın sağlık durumunun, şiddetli dehidrasyon, yetersiz beslenme, uygun bebek mamasının bulunmaması ve annenin onu emzirememesi nedeniyle kötü durumda olduğunu aktaran Dr. Tum, bu sebeplerin çocuğun yoğun bakım ünitesine alınmasını gerektirdiğine işaret etti.

İMKANSIZLIK TEDAVİYİ GECİKTİRİYOR

"Ekipman, imkan ve ilaç eksikliği, kız çocuğunun durumunun kötüleşmesine ve tedavisinin gecikmesine neden oldu" ifadelerini kullanan Tum, Leyla bebeğin durumunun her geçen gün kötüleştiğini bildirdi. Tum, "Çocuğun sağlığını etkileyen bütün durumların çocuğun zayıf ve yeterli büyüyememesine neden oldu. Yaşanan olumsuzluklar bebeğin bağışıklığının zayıflamasına ve yoğun bakıma yatırılmasına neden olan ciddi hastalıklara yol açtı" diye konuştu. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280’i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 623 Filistinli yaşamını yitirirken, 75 bin 92 kişi yaralanmıştı.

Şifa Hastanesi'nde çocuk katliamı

Cenevre merkezli sivil toplum kuruluşu Avrupa-Akdeniz İnsani Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med), İsrail ordusunun son bir haftada Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi ve çevresinde 13 çocuğu katlettiğini bildirdi. İsrail ordusunun bir haftadan fazla süredir Şifa Hastanesi ve çevresinde sistematik ve dehşet verici askeri saldırılar yaptığı belirtilen açıklamada, çocukların çoğunluğunun vurularak öldürüldüğü, çocukların bu sırada İsrail ordusunun "tahliye talimatına" uyduğu ve aileleriyle birlikte oldukları kaydedildi. Açıklamada ayrıca, "Bu bir savaş suçu ve insanlığa karşı suçtur. Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının son 6 aydır yaşadığı, soykırımın parçasıdır" denildi. İşgalci İsrail ordusu, 18 Mart'tan beri Gazze'nin en büyük sağlık kompleksi konumundaki Şifa Hastanesi'ni kuşatma altında tutarken işgal askerlerinin hastanede en az 200 sivili öldürdüğü ve 270 sivili alıkoyduğu ifade ediliyor.











