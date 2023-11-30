Çocuklarını hatırladılar

54 gündür aralıksız bomba sesleriyle uyumaya çalışan çocuklar, uzun zaman sonra ilk defa kesintisiz bir şekilde uyuyor. Yeni Şafak’ın bölgeden edindiği bilgilere göre, enkazların arasında yaşam mücadelesi veren Gazzeliler, her an bomba düşeceği düşüncesiyle nöbetleşe uyuyorlardı. Ateşkesin sağlanmasıyla normal yaşantıları olduğunu hatırlayan insanlar, özellikle de çocuklar uykuya hasret kalmıştı. Aileler bu süreçte çocuklarına daha çok vakit ayırarak onlara savaşın izlerini unutturmaya çalışıyor.

ENKAZLARIN ARASINDA ÇOCUKLUK

İsrail’in bombalamalarıyla adeta harabeye dönen Gazze’de çocukların savaştan bir nebze de olsa uzaklaşmaları için çeşitli etkinliklerle onlara eğlenceli anlar yaşatılıyor. Haftalarca korku içinde bir köşeye sığınan çocuklar, ateşkesle birlikte yıkık sokakları doldurdu. Bölgede çocuklara yapılan çeşitli oyunlar, resim çizme, palyaço gösterileri ile çocukların yüzlerinin tekrar gülmesine olanak sağlandı. Çocuklarını uzun zaman sonra mutlu gören ailelerin de mutluluğu gözlerden kaçmadı.

OKULLARDA ÇİZGİ FİLM

İsrail ordusunun evleri hedef alması nedeniyle okullara sığınan ailelerin çocuklarına okul müdürleri projeksiyon cihazlarıyla çizgi film izletiyor. Çocukların savaşın olumsuz etkilerinden uzaklaşması için dört bir koldan çaba gösteren Gazze halkı, çocuklarını savaştan her şekilde uzak tutmak elinden geleni yapıyor.







