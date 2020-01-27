Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Hafterin ateşkes diye bir derdi yok
AFRİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafter'in ateşkes diye bir derdi yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Gambiya Devlet Başkanı Barrow başbaşa görüşmenin ardından ortak basın açıklama yaptı. Libya'daki durumun sorulması üzerine Erdoğan, Berlin ve Moskova süreçlerini hatırlatarak "Hafter'in ateşkes ve barış diye bir derdi yok. Temenni ederiz ki Belin'e gelenler bu ifadeleri duymuştur ve buna göre tavırlarını belirler" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Gambiya Devlet Başkanı Barrow başbaşa görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Afrika'nın gülümseyen sahili olarak bilinen bu güzel ülkeye ilk resmi ziyareti yapan Türk Cumhurbaşkanı olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. 2018 sona ermeden Türk Hava Yollarının seferlerini başlattık. TİKA'nın Koordinatörlük açılışını da aynı yıl gerçekleştirdik. Bugün yapılan görüşmelerde karşılıklı ilişkilerimizin neler olabileceği üzerinde durduk.

FETÖ'nün faliyetlerini ilk durduran ülke Gambiya'dır. Gambiya'nın bu kararlı adımı diğer Afrikalı ülkelere örnek oldu. Biz de Gambiyalı evlatlarımızın herhangi bir sıkıntı yaşamasına müsaade etmedik.

Hafter'in ateşkes ve barış diye bir derdi yok


Gerek Berlin gerekse Moskova her ikisinde de Hafter hazırlanan metne imza atmamıştır. Serraç imzasını atmıştır ama Hafter atmamıştır. Uluslararası toplantılarda eğer taraflar imza koymuyorsa burada bir mütabakat sağlanmış denemez. Berlin süreci geniş bir katılım olmasına rağman Hafter oteldeki odasından takip etmiştir. Bu 55 maddelik metin BM Güvenlik Konseyi'ne de gidecek. Hafter bütün bu süreçte kaçmıştır ve kendi sözcüsünün şu açıklaması çok manidardır. "Libya'daki süreç namlunun ucundadır" bu şunu gösteriyor Hafter'in ateşkes ve barış diye bir derdi yok. Temenni ederiz ki Belin'e gelenler bu ifadeleri duymuştur ve buna göre tavırlarını belirler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafter'in ateşkes diye, barış diye bir derdi yok
OYNAT 01:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafter'in ateşkes diye, barış diye bir derdi yok
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temasları kapsamında bulunduğu Gambiya'da mevkidaşı Adama Barrow ile bir araya geldi. Erdoğan, 'Hafter'in sözcüsünün 'Libya'daki süreç namlunun ucundadır.' açıklaması çok manidardır. Bu şunu gösteriyor, Hafter'in ateşkes diye, barış diye bir derdi yok' dedi.

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