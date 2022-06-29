Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü
AVRUPA

Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüşmesi sona erdi. Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Madrid'de ikili temaslarına devam ediyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere Başbakanı Johnson ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü. (Arşiv)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Madrid'de ikili temaslarına devam ediyor.

Erdoğan ve Johnson'ın NATO Zirvesi kapsamında IFEMA Kongre Merkezi'ndeki görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Başkanı Hakan Fidan ile AK Parti Rize Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın Bak da hazır bulundu.


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