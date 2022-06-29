Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüşmesi sona erdi. Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Madrid'de ikili temaslarına devam ediyor.

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