Erdoğan: Temaslar Almanya ile dostluğumuzu perçinleyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Köln'deki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisi'nin açılışını gerçekleştiriyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Almanya ile ticaretimizi, ekonomik yatırımlarımızı nasıl yukarı taşıyacağımızı, ırkçılık ve İslam karşıtlığı ile nasıl daha etkin mücadele edeceğimizi istişare ettik.

Alman yatırımcılarla görüştük

Önde gelen Alman yatırımcılarla bir araya gelerek, Türkiye'nin yatırım potansiyelini harekete geçirecek yeni projeleri görüştük.

İki gün boyunca yaptığımız temasların, köklü Türk-Alman dostluğunu perçinlediğini düşünüyorum.

Ortak menfaatler vurgusu

Almanya ile son dönemdeki bazı fikir ayrılıklarını bir yana koyarak, bundan sonra ortak menfaatlerimize odaklanmamızın gerektiğini özellikle vurguladım.

Terör örgütleri ile mücadeleden, mülteci krizine, Suriye'deki krizden, ticaret savaşlarına kadar her alanda işbirliğimizi güçlendireceğiz.

Gurbetçilere çifte vatandaş mesajı

(DİTİB Camisi) Burası, bizi Avrupa'nın ötekisi, düşmanı gibi göstermeye çalışanlara inat, bu topraklardaki varlığımızın timsali olmalıdır.

3,5 milyon soydaşımız, vatandaşımız var burada. Önlerini açsalar, onlar da çifte vatandaş olarak Almanya'da bulunsa ne olur sanki?

FOTOĞRAF 9 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Köln'deki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Avrupa’da yaşayan Türkler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı karşılamak için Köln’ne akın etti. Güvenlik önlemlerinin üst seviyeye çıkarıldığı Köln’e akın eden Türkler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Türk bayrakları ve Dik dur eğilme, bu millet seninle, Hedef 2023 yazılı pankartlarla karşıladı. Berlin temaslarının ardından Köln’e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ı, Köln Havalimanı’nda Kuzey-Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet ve diğer ilgililer karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Köln’de Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Merkez Camii’nin açılışını gerçekleştirdi Erdoğan Köln Merkez Camii'nin açılışını yaptı Erdoğan Köln Merkez Camii'nin açılışını yaptı Erdoğan Köln Merkez Camii'nin açılışını yaptı Erdoğan Köln Merkez Camii'nin açılışını yaptı Erdoğan Köln Merkez Camii'nin açılışını yaptı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Köln'deki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi.



17 bin metrekare kullanım alanı var

6 dönümlük arazi üstüne inşa edilen ve DİTİB Genel Merkezini de içinde barındıran bir külliye şeklindeki caminin toplam 17 bin metrekare kullanım alanı bulunuyor.

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AA

Cami, biri büyük 8'i küçük 9 kapıya sahip. Nakkaş Semih İrteş'in iç tasarımını yaptığı külliyede alışveriş ve ticaret merkezi, kadın ve erkeklere mahsus lokaller, sergi ve seminer salonu, 600 kişilik konferans salonu, geniş çaplı bir kütüphane ve çalışma ofisleri yer alıyor. Dış yüzeyi cam ve betondan meydana gelen şeffaf ve modern bir yapıya sahip olan caminin alt katında otopark bulunuyor.

DÜNYA Erdoğan'ın açacağı camide son hazırlıklar tamam