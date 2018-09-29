Dünya Erdoğan Temaslar Almanya ile dostluğumuzu perçinleyecek
AVRUPA

Erdoğan: Temaslar Almanya ile dostluğumuzu perçinleyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Köln'deki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisi'nin açılışını gerçekleştiriyor. Erdoğan, açılılş töreninde 3 günlük Berlin ziyaretinin önemini vurgulayarak, "Almanya ile ticaretimizi, ekonomik yatırımlarımızı nasıl yukarı taşıyacağımızı, ırkçılık ve İslam karşıtlığı ile nasıl daha etkin mücadele edeceğimizi iştişare ettik. İki gün boyunca yaptığımız temasların, köklü Türk-Alman dostluğunu perçinlediğini düşünüyorum" dedi.

Haber Merkezi Tvnet
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Köln'deki cami açılışına katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Köln'deki cami açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Köln'deki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisi'nin açılışını gerçekleştiriyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Almanya ile ticaretimizi, ekonomik yatırımlarımızı nasıl yukarı taşıyacağımızı, ırkçılık ve İslam karşıtlığı ile nasıl daha etkin mücadele edeceğimizi istişare ettik.

Alman yatırımcılarla görüştük

Önde gelen Alman yatırımcılarla bir araya gelerek, Türkiye'nin yatırım potansiyelini harekete geçirecek yeni projeleri görüştük.

İki gün boyunca yaptığımız temasların, köklü Türk-Alman dostluğunu perçinlediğini düşünüyorum.

Ortak menfaatler vurgusu

Almanya ile son dönemdeki bazı fikir ayrılıklarını bir yana koyarak, bundan sonra ortak menfaatlerimize odaklanmamızın gerektiğini özellikle vurguladım.

Terör örgütleri ile mücadeleden, mülteci krizine, Suriye'deki krizden, ticaret savaşlarına kadar her alanda işbirliğimizi güçlendireceğiz.

Gurbetçilere çifte vatandaş mesajı

(DİTİB Camisi) Burası, bizi Avrupa'nın ötekisi, düşmanı gibi göstermeye çalışanlara inat, bu topraklardaki varlığımızın timsali olmalıdır.

3,5 milyon soydaşımız, vatandaşımız var burada. Önlerini açsalar, onlar da çifte vatandaş olarak Almanya'da bulunsa ne olur sanki?

Erdoğan Köln Merkez Camii'nin açılışını yaptı
FOTOĞRAF 9
Title
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Köln'deki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi.
Title
Avrupa’da yaşayan Türkler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı karşılamak için Köln’ne akın etti.
Title
Güvenlik önlemlerinin üst seviyeye çıkarıldığı Köln’e akın eden Türkler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Türk bayrakları ve Dik dur eğilme, bu millet seninle, Hedef 2023 yazılı pankartlarla karşıladı.
Title
Berlin temaslarının ardından Köln’e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ı, Köln Havalimanı’nda Kuzey-Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet ve diğer ilgililer karşıladı.
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan Köln’de Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Merkez Camii’nin açılışını gerçekleştirdi
Title
Erdoğan Köln Merkez Camii'nin açılışını yaptı
Title
Erdoğan Köln Merkez Camii'nin açılışını yaptı
Title
Erdoğan Köln Merkez Camii'nin açılışını yaptı
Title
Erdoğan Köln Merkez Camii'nin açılışını yaptı
Erdoğan Köln Merkez Camii'nin açılışını yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Köln'deki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi.
YORUM YAP

17 bin metrekare kullanım alanı var

6 dönümlük arazi üstüne inşa edilen ve DİTİB Genel Merkezini de içinde barındıran bir külliye şeklindeki caminin toplam 17 bin metrekare kullanım alanı bulunuyor.

REKLAM

AA

Cami, biri büyük 8'i küçük 9 kapıya sahip. Nakkaş Semih İrteş'in iç tasarımını yaptığı külliyede alışveriş ve ticaret merkezi, kadın ve erkeklere mahsus lokaller, sergi ve seminer salonu, 600 kişilik konferans salonu, geniş çaplı bir kütüphane ve çalışma ofisleri yer alıyor. Dış yüzeyi cam ve betondan meydana gelen şeffaf ve modern bir yapıya sahip olan caminin alt katında otopark bulunuyor.

Erdoğan'ın açacağı camide son hazırlıklar tamam
DÜNYA
Erdoğan'ın açacağı camide son hazırlıklar tamam

Almanya Erdoğan'ın ziyaretine büyük önem veriyor
DÜNYA
Almanya Erdoğan'ın ziyaretine büyük önem veriyor

Fırtına değil 'kasırga'

Fırtına değil 'kasırga'

​Trabzonspor, 2-0 geriye düştüğü maçı forvetleriyle 4-2 kazandı.
Erdoğan Köln'de

Erdoğan Köln'de

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Köln'deki caminin açılışını yapıyor.
Bakanlıktan iddialara yanıt

Bakanlıktan iddialara yanıt

​Alınacak danışmanlığın hiç bir icra fonksiyonu olmayacak.
Dönüşü'efsane' olacak

Dönüşü'efsane' olacak

Sürpriz imzayı atmak için dil öğrenmeye başladı.
Kuzey Irak'tan kahreden haber

Kuzey Irak'tan kahreden haber

EYP patladı: Şehit ve yaralı askerlerimiz var.
Yer kalmadı

Yer kalmadı

Fırtına öncesinde kapalı otoparklarda kuyruk var.
'Türkçe' uyardılar

'Türkçe' uyardılar

Köln polisi resmi hesabından bu mesajı paylaştı.
'Depremle ilgisi yok'

'Depremle ilgisi yok'

​Denizin çekilmesiyle ilgili bir açıklama daha geldi.

Teğet geçecek

Teğet geçecek

​Ege denizindeki fırtınanın yönü ve şiddeti değişti.

'Özür dileyecek'

'Özür dileyecek'

​Ünal Karaman, Olcay Şahan hakkında konuştu.
'Havadan' yakalandılar

'Havadan' yakalandılar

Kırmızı ışıkta geçenler bu yöntemle yakalandı.
'Boşuna mı film izledim'

'Boşuna mı film izledim'

Polisleri karşısında görünce ilk sorusu bu oldu.
AlmanyaKırmızı-Beyaz

AlmanyaKırmızı-Beyaz

​Gurbetçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için Köln sokaklarını ay yıldızla donattı.
Gençleri tutamayabiliriz

Gençleri tutamayabiliriz

​Ordu Valisi Seddar Yavuz'dan OSB uyarısı geldi.
Örgüt dışından evlenenlere tehdit

Örgüt dışından evlenenlere tehdit

FETÖ'nün yaptıkları tek tek ortaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.