Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Somali Cumhurbaşkanı Farmajoya taziyelerini iletti
AFRİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Somali Cumhurbaşkanı Farmajo'ya taziyelerini iletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Farmajo ile yaptığı telefon görüşmesinde, bombalı saldırı dolayısıyla taziyelerini iletti. Somali halkına taziyelerini ileten Erdoğan, terörle mücadelede Somali'nin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Haber Merkezi AA
Somali’nin düzenlenen saldırıda 90 kişi hayatını kaybetti.
Somali’nin düzenlenen saldırıda 90 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan, Somali halkına taziyelerini iletti

  • İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali'de dün teröristlerce gerçekleştirilen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara şifa diledi.

Somali halkına taziyelerini ileten Erdoğan, terörle mücadelede Somali'nin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

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