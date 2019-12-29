Cumhurbaşkanı Erdoğan Somali Cumhurbaşkanı Farmajo'ya taziyelerini iletti

Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Erdoğan, Somali halkına taziyelerini iletti
- İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali'de dün teröristlerce gerçekleştirilen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara şifa diledi.
Somali halkına taziyelerini ileten Erdoğan, terörle mücadelede Somali'nin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.