Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Türk dünyası için gurur kaynağı' diyerek duyurdu: Manas Üniversitesi ilk bin içine girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’ndeki açılış töreninde konuştu.





Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

"Ata yurdumuzda sizlere hitap etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Tüm öğrencilerimize ve hocalarımıza başarılar diliyorum. İki ülkenin kardeşliği her geçen gün büyüyor. Bu kardeşliği ve iş birliğini ileri taşımak için kararlı adımlar atıyoruz. Eğitim öğretimde Kırgız gençlerinin daha aydınlık gelecek kurmaları için Türkiye olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türk Kırgız Anadolu Lisesi ve Anadolu Meslek Lisesini eğitime açmıştık. 2022'de Maarif Vakfı Okulu ile Kırgızistan'da eğitime verdiğimiz desteği bir kez daha teyit ettik.





Türkiye Maarif Okulu'muzda bin 500 öğrenciye ulaştık. Manas Üniversitesi'nde 7 bin 500 öğrenci eğitim görüyor. Türkiye bursları ile binlerce Kırgız öğrenciye Türkiye'de eğitim fırsatı sunduk. Öğrencilerimizin beşeri sermayesinin yükselmesi için katkıda bulunduk.





Esas mesele, en büyük miras olan gence çocuğa yatırım yapmaktır. Yarının siyasetçilerini, kültür-sanat insanlarını yetiştirmektir.





"13 bin öğrencimize destek sağladık"

Şimdiye kadar 13 bin 200 öğrenci mezun oldu. Dünyanın 45 ülkesinde Manas Üniversitesi mezunu insanımız var. İki yıldır dünyanın en başarılı bin yüksek öğretim kurumu arasına girdiğini öğrenmekten memnuniyet duydum. Bu başarı tüm Türk dünyası için gurur kaynağı. Tüm hocalarımızı tüm öğrencilerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Başarılarınız hep daim olsun. Başarılarınızın katlanarak artması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık.























