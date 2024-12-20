D-8 Teşkilatı'nın 2025 zirvesine Endonezya ev sahipliği yapacak

Endonezya'nın, D-8 Teşkilatı'nın 2025'teki toplantısına ev sahipliği yapacağı açıklandı.
Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı’nın 11. Zirve Toplantısı, üyeliğin genişletilmesi ve işbirliğinin artırılmasına yönelik önemli kararlarla tamamlandı. Zirve sonunda yayımlanan Kahire Deklarasyonu’nda, Azerbaycan’ın örgüte tam üyeliği memnuniyetle karşılanırken, Endonezya’nın 2025’teki 12. Zirve Toplantısı’na ev sahipliği yapacağı açıklandı.
Mısır resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre, Kahire'de 11'incisi düzenlenen Gelişen 8 Ülke (D-8) Zirvesi'nin ardından kapanış bildirisi yayımlandı. Zirvede, D-8 ülkelerinin liderleri,
ekonomik yaptırımlara karşı
olduklarını belirterek, bu tür tek taraflı adımların küresel ekonomik istikrarı baltaladığına dikkat çekti. Bildiride, b
arış, kardeşlik ve adalet ilkeleri
doğrultusunda sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek için işbirliği çağrısında bulunuldu.
İşbirliği artırılacak
İşbirliği artırılacak
Liderler ayrıca,
tarım, gıda güvenliği, enerji, bilim ve teknoloji, sanayi ve ulaştırma
gibi alanlarda ortaklıkların güçlendirilmesi yönündeki kararlılıklarını vurguladı. Bu kapsamda, D-8’in üye ülkeler arasında ticaret ve kalkınma hedeflerini daha ileriye taşımayı hedeflediği ifade edildi.
Teşkilatın merkezi İstanbul
Teşkilatın merkezi İstanbul
D-8 Teşkilatı, 1997 yılında İstanbul’da kuruldu ve merkezi hâlâ burada bulunuyor.
Türkiye, Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya ve Pakistan’ın
üyesi olduğu teşkilat,
1,2 milyarlık toplam nüfusu ve 2,3 trilyon dolarlık ticaret hacmiyle
dünya ekonomisinde önemli bir yer tutuyor.
Kardeşlik mesajı verildi
Kardeşlik mesajı verildi
Kahire’deki zirveye üye ülkelerin liderlerinin yanı sıra,
Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov
da katıldı. Zirve, işbirliği ve kardeşlik mesajlarının güçlendiği önemli bir platform olarak değerlendirildi.
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