Dağ taş cephane

PKK’nın Afrin’deki varlık sebebinin ‘Türkiye ile savaş’ amaçlı olduğu, sınır hattında kazılan onlarca kilometrelik tünellerden sonra bir bir ele geçirilen silah depolarıyla bir kez daha tescillendi. Terör örgütü PKK’nın Raco, Şeyh Hadid, Şeran ve Cinderesi beldelerinde dağları oyarak inşa ettiği dev silah depoları görüntülendi. ÖSO gruplarından Muhammed Fatih Tümeni, Raco-Badınlı bölgesinde 15 odalı dev depo içerisinde binlerce silah ve tonlarca cephane ele geçirdi. Muhalif diğer grup Hamza Tümeni ise kuzeydeki Bülbül bölgesinde yine dağlık alanda oluşturulan dev bir silah deposu buldu. Muhalifler sağ yakalanan bazı teröristlerden aldıkları bilgiler doğrultusunda Raco ve Bülbül’dekilere benzer birçok gizli deponun daha bulunduğunu aktarıyor.

İNŞAAT 5 YILDIR SÜRMÜŞ

PKK, Afrin’de 2014 yılında tek taraflı terör kantonu ilan etti ve ABD, aynı yılın eylül ayında terör örgütüne hava kalkanı olmanın yanında karadan silah ve cephane desteği vermeye başladı. TSK öncülüğünde yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında sağ ele geçirilen teröristler, sınır boyunda kazılan tünel ve silah-cephane depolarının inşasının 5 yıl önce başladığını belirtiyor. PKK’nın 6 yıllık işgaline son vermeye yönelik başlatılan operasyonun 55. gününde Raco ve Bülbül’de görüntülenen dev silah depolarında silah ve cephane dışında birçok araç gereç ve iş makinesi de bulunuyor.

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MİLYON DOLAR DEĞERİNDE

Badınlı’da ele geçirilen cephaneliği bölgenin en yüksek noktasında açılan gizli bir girişi takip ederek bulduklarını söyleyen Muhammed Fatih Tümeni Komutanı Mahmud Süleyman, milyonlarca dolarlık mühimmata el koyduklarını kaydetti. Hamza Tugayı’nın da Bülbül’deki dağlık alanda bir cephanelik bulduğunu kaydeden Süleyman, elde ettikleri istihbarat dahilinde halen dağlık alanda milyonlarca dolarlık silah ve cephane olduğu bilgisini verdi. Süleyman ayrıca, Badınlı bölgesinde PKK’nın köyler arasında iletişim sağlama amaçlı yeraltı tünelleri kazdığını ve örgütün bu tünelleri TSK ve ÖSO birliklerine saldırı amaçlı kullanmaya hazırlandığını dile getirdi.

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