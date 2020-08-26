Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Dahlan ile Filistine operasyon Ekibini kurup ortalığı kan gölüne çevirmeye çalışacak
ORTADOĞU

​Dahlan ile Filistin’e operasyon: Ekibini kurup ortalığı kan gölüne çevirmeye çalışacak ​

Dahlan ile Filistin’e operasyon: Ekibini kurup ortalığı kan gölüne çevirmeye çalışacak

İsrailli eski Beytüllahim Askeri Valisi Moshe Alad, BAE’nin tetikçisi Muhammed Dahlan’ın Filistin yönetimini ele geçirmek için kadro kurmaya başladığını iddia etti. Alad, “Dahlan, Mahmud Abbas’ın yerini alacak kişi olarak lanse ediliyor. Abbas’ın selefleriyle aynı çıkmazda devam ettiği inancı, Körfez liderlerini yeni yola sevk etti” yorumunu yaptı.

Hatice Saka Yeni Şafak
Terörist Dahlan
Terörist Dahlan

İsrailli eski general ve eski Beytüllahim Askeri Valisi Moshe Alad, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) kiralık katili Muhammed Dahlan'ın, Filistin arenasına dönmek için kadro kurmaya başladığını iddia etti. İsrail’de yayınlanan Hoyam gazetesi için bir yazı kaleme alan Alad, Dahlan’ın Filistin’e dönme zamanının geldiğini savundu.

Alad, “Filistin hükümetinde geri sayım başladı. Dahlan konusu öne çıkacak” ifadelerini kullandı.

Zanlının Taksim’de keşif yaptığı anlar kameralara böyle yansıdı.

Dahlan için kırmızı bülten: Ortadoğu'nun kiralık katilinin dosyası kabarık
DÜNYA
Dahlan için kırmızı bülten: Ortadoğu'nun kiralık katilinin dosyası kabarık

KÖRFEZ LİDERLERİ ONU SEÇTİ

Oslo Anlaşmalarının sonuçlanmasından sonra ilk Filistin-İsrail güvenlik koordinasyon sisteminin başı olan Alad yazısında “ABD tarafından desteklenen BAE, Veliaht Prens Muhammed bin Zayed'in danışmanı olan Dahlan'ı desteklemeyi planlıyor. Dahlan, Mahmud Abbas'ın yerini alacak kişi olarak lanse ediliyor. Çünkü Abbas'ın selefleriyle aynı çıkmazda devam ettiği inancı, Körfez liderlerini yeni, modern ve sürdürülebilir bir yol oluşturmaya sevketti” ifadelerine yer verdi.

Başına 4 milyon ödül konulacak: Ortadoğu'nun kiralık katili Dahlan için kırmızı bülten çıkarılacak
DÜNYA
Başına 4 milyon ödül konulacak: Ortadoğu'nun kiralık katili Dahlan için kırmızı bülten çıkarılacak

KADRO KURMAYA BAŞLADI

Yurtdışında geçirdiği 15 yılın Dahlan'a Batı Şeria ve Gazze'de gerçek bir devlet kurması için gerekli deneyimi verdiğini iddia eden İsrailli eski general, “Gelişinin pürüzsüz olmasını sağlayacak kadroyu da çoktan kurmaya başladı. Demokratikleşme, merkezi yönetim, ekonomik reform, turizm, bankacılık, altyapı ve yenilikçi sanayi yatırımları gibi Körfez'de öğrendiği her şeyi hayata geçirmeyi planlıyor” dedi.

O casusları Dahlan gönderdi: BAE'nin casuslarına yönelik soruşturmanın detayları ortaya çıktı
DÜNYA
O casusları Dahlan gönderdi: BAE'nin casuslarına yönelik soruşturmanın detayları ortaya çıktı

ORTALIK KAN GÖLÜNE DÖNEBİLİR

Dahlan'ın hoş karşılanmayacağını ancak yoluna zorla devam etmesi gerektiğini savunan Alad, sözlerini şöyle sürdürdü: “Özellikle Batı Şeria'da kendilerini potansiyel mirasçılar olarak gören Cibril el-Rajub, Mahmud el-Alul, Tevfik el-Tayravi ve Macid Faraj gibi isimleri unutmamak gerek. Tüm bu isimler Batı'nın ve İsrail'in desteğiyle Dahlan'ı zorla lider yapma girişiminin ortalığı kan gölüne çevirebileceğini biliyor.”

Dahlan’ı istiyoruz
GÜNDEM
Dahlan’ı istiyoruz

Silahlı milis kampları

  • İsrailli eski general Alad, Dahlan’ın silahlı milisleri hakkında da konuştu. Alad, “Yakın gelecekte kamp hazırlıkları hakkında bir şeyler duyarsanız kafanız karışmasın. Sakın siyasi kamplar olarak düşünmeyin. Daha çok silahlı milislerin olduğu kamplardan söz ediyorum. Dahlan, Ramallah’taki liderliği tek bir kurşun sıkmadan ele geçirebilecek mi, yoksa bir Filistin iç savaşını izlemek zorunda mıyız? Her iki durumda da geri sayım başladı” ifadelerini kullandı.

Filistin’i bu kez açıktan sattı
DÜNYA
Filistin’i bu kez açıktan sattı
Abone Ol Google News
Atinayı cepheye sürdüler

Atina'yı cepheye sürdüler

Bölgenin şımarık çocuğu Yunanistan'a indirim üstüne indirim yapıyorlar.
Gözler Giritte

Gözler Girit'te

Doğu Akdeniz'de savaş çanları her geçen gün daha yüksek sesle çalıyor.
Selçuklu ruhu ile

Selçuklu ruhu ile

​Türklere Anadolu'nun kapılarını aralayan Malazgirt Zaferi coşkuyla kutlandı.
Boğuluyoruz kurtarın!

Boğuluyoruz kurtarın!

​Sele kapılan ailenin son sözleri bu oldu.
Toplumların<br>kök hücresi aile

Toplumların
kök hücresi aile

​AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş yazdı.
O ülkede<br>ordu göreve çağrıldı

O ülkede
ordu göreve çağrıldı

​Yükselen vaka sayılarının önüne geçilemiyor.
Dev yatırım Türkiye'nin gündeminde

Dev yatırım Türkiye'nin gündeminde

​Canlı Hayvan Pazarı, satışlarda patlama etkisi oluşturdu.
Kamu çalışanları için genelge

Kamu çalışanları için genelge

Koronavirüsle mücadelede önlemler artırılıyor.
Afgan mülteciden insanlık dersi

Afgan mülteciden insanlık dersi

Mahkemedeki konuşmasıyla dünyaya örnek oldu.
Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Beşiktaş yoluna Avrupa Ligi ön elemelerinden devam edecek.
Dışişlerinden ABD'ye sert tepki

Dışişlerinden ABD'ye sert tepki

"PKK'ya açıktan destek veren bir ülkenin söz hakkı yoktur."
Yabancı şirketler<br>'hiçbir şey yok' demişti

Yabancı şirketler
'hiçbir şey yok' demişti

​Türkiye'nin türlü zorluktan tarihinin en büyük doğal gaz rezervi keşfine uzanan hikayesi.
Aralarından<br>su sızmıyor

Aralarından
su sızmıyor

​Pompeo ve Zayed, İsrail'le anlaşmayı görüştü.
Yollar ayrılıyor

Yollar ayrılıyor

​Lionel Messi, kararını yönetime bildirdi.
Doğal gaz indirimi olacak mı?

Doğal gaz indirimi olacak mı?

​Bakan Albayrak'tan sevindiren haberler.
Bu şımarıklıktan vazgeçin

Bu şımarıklıktan vazgeçin

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan açıklaması.
Yeni hasta sayısı yükseliyor

Yeni hasta sayısı yükseliyor

​Bakan Koca, son 24 saatin tablosunu açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.