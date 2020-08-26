​Dahlan ile Filistin’e operasyon: Ekibini kurup ortalığı kan gölüne çevirmeye çalışacak ​

İsrailli eski general ve eski Beytüllahim Askeri Valisi Moshe Alad, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) kiralık katili Muhammed Dahlan'ın, Filistin arenasına dönmek için kadro kurmaya başladığını iddia etti. İsrail’de yayınlanan Hoyam gazetesi için bir yazı kaleme alan Alad, Dahlan’ın Filistin’e dönme zamanının geldiğini savundu.

Alad, “Filistin hükümetinde geri sayım başladı. Dahlan konusu öne çıkacak” ifadelerini kullandı.

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KÖRFEZ LİDERLERİ ONU SEÇTİ

Oslo Anlaşmalarının sonuçlanmasından sonra ilk Filistin-İsrail güvenlik koordinasyon sisteminin başı olan Alad yazısında “ABD tarafından desteklenen BAE, Veliaht Prens Muhammed bin Zayed'in danışmanı olan Dahlan'ı desteklemeyi planlıyor. Dahlan, Mahmud Abbas'ın yerini alacak kişi olarak lanse ediliyor. Çünkü Abbas'ın selefleriyle aynı çıkmazda devam ettiği inancı, Körfez liderlerini yeni, modern ve sürdürülebilir bir yol oluşturmaya sevketti” ifadelerine yer verdi.

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KADRO KURMAYA BAŞLADI

Yurtdışında geçirdiği 15 yılın Dahlan'a Batı Şeria ve Gazze'de gerçek bir devlet kurması için gerekli deneyimi verdiğini iddia eden İsrailli eski general, “Gelişinin pürüzsüz olmasını sağlayacak kadroyu da çoktan kurmaya başladı. Demokratikleşme, merkezi yönetim, ekonomik reform, turizm, bankacılık, altyapı ve yenilikçi sanayi yatırımları gibi Körfez'de öğrendiği her şeyi hayata geçirmeyi planlıyor” dedi.

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ORTALIK KAN GÖLÜNE DÖNEBİLİR

Dahlan'ın hoş karşılanmayacağını ancak yoluna zorla devam etmesi gerektiğini savunan Alad, sözlerini şöyle sürdürdü: “Özellikle Batı Şeria'da kendilerini potansiyel mirasçılar olarak gören Cibril el-Rajub, Mahmud el-Alul, Tevfik el-Tayravi ve Macid Faraj gibi isimleri unutmamak gerek. Tüm bu isimler Batı'nın ve İsrail'in desteğiyle Dahlan'ı zorla lider yapma girişiminin ortalığı kan gölüne çevirebileceğini biliyor.”

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GÜNDEM Dahlan’ı istiyoruz

Silahlı milis kampları

İsrailli eski general Alad, Dahlan’ın silahlı milisleri hakkında da konuştu. Alad, “Yakın gelecekte kamp hazırlıkları hakkında bir şeyler duyarsanız kafanız karışmasın. Sakın siyasi kamplar olarak düşünmeyin. Daha çok silahlı milislerin olduğu kamplardan söz ediyorum. Dahlan, Ramallah’taki liderliği tek bir kurşun sıkmadan ele geçirebilecek mi, yoksa bir Filistin iç savaşını izlemek zorunda mıyız? Her iki durumda da geri sayım başladı” ifadelerini kullandı.