Danimarka'dan ABD'de sert çıkış: Bu şekilde konuşamazsınız

Danimarka yönetimi, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in Grönland'a yaptığı ziyaret sırasında, Kopenhag hükümetinin Ada güvenliği için yeterince yatırım yapmadığı yönündeki yorumlarına karşı çıktı.
Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, yaptığı açıklamada, Vance'in, Danimarka yönetiminin Grönland'ın güvenliği için yeterli finansmanı sağlamadığına ilişkin yorumuna tepki gösterdi.
Eleştirilerin tonunu takdir etmiyoruz
Eleştirilerin tonunu takdir etmiyoruz
Rasmussen,
"Birçok suçlama ve iddia ortaya atıldı. Elbette eleştirilere açığız. Ancak bu eleştirilerin tonunu takdir etmiyoruz. Yakın müttefiklerinizle bu şekilde konuşamazsınız"
dedi.
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