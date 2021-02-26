​Dedeağaç ABD üssü istemiyor: Halkımız hedef haline geldi

Batı Trakya bölgesinde ABD’ye karşı sesler giderek çoğalıyor. Dedeağaç Barış Komitesi, bölgede kurulacak ABD üssüne karşı bir etkinlik düzenleme kararı aldığını duyurdu.
"Halkımız olası bir savaşta hedefte"
- Komite tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İşçi sendikalarını, bölgemiz halkını ve gençlerini dik durmaya, bu tehlikeli politikayı topluca kınamaya ve ülkemizi ABD-NATO ölüm üssüne çeviren bu cinayet kararları engellemek için mücadeleyi yoğunlaştırmaya çağırıyoruz. AB ve halkımız olası bir savaşta hedefte. ABD-NATO-AB ülkemizi ölüm saldırı mevzisi haline, halkımızı da olası bir savaşta hedef haline getiriyorlar” ifadeleri kullanıldı.
ABD’nin Yunanistan ile yapılan ortak tatbikatın ardından 30 adet ‘Black Hawk’ tipi saldırı helikopterlerinin Dedeağaç Dimokritos Havalimanı’nı merkez üs olarak kullanacağı bildirilmişti.