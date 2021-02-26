Dünya Dedeağaç ABD üssü istemiyor Halkımız hedef haline geldi
AVRUPA

​Dedeağaç ABD üssü istemiyor: Halkımız hedef haline geldi

Dedeağaç ABD üssü istemiyor: Halkımız hedef haline geldi

Yunanistan’ın ortak tatbikat sonrası, ABD kuvvetlerinin Batı Trakya’daki Dedeağaç’a yığınak yapmasına tepkiler sürüyor. Dedeağaç Barış Komitesi, “ABD-NATO-AB ülkemizi ölüm saldırı mevzii haline, halkımızı da olası bir savaşta hedef haline getiriyorlar” sözleriyle protesto çağrısı yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD’nin Yunanistan ile yapılan ortak tatbikatın ardından 30 adet ‘Black Hawk’ tipi saldırı helikopterlerinin Dedeağaç Dimokritos Havalimanı’nı merkez üs olarak kullanacağı bildirilmişti.​
ABD’nin Yunanistan ile yapılan ortak tatbikatın ardından 30 adet ‘Black Hawk’ tipi saldırı helikopterlerinin Dedeağaç Dimokritos Havalimanı’nı merkez üs olarak kullanacağı bildirilmişti.​

Batı Trakya bölgesinde ABD’ye karşı sesler giderek çoğalıyor. Dedeağaç Barış Komitesi, bölgede kurulacak ABD üssüne karşı bir etkinlik düzenleme kararı aldığını duyurdu.

Bu hazırlık kim için?
DÜNYA
Bu hazırlık kim için?

"Halkımız olası bir savaşta hedefte"

  • Komite tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İşçi sendikalarını, bölgemiz halkını ve gençlerini dik durmaya, bu tehlikeli politikayı topluca kınamaya ve ülkemizi ABD-NATO ölüm üssüne çeviren bu cinayet kararları engellemek için mücadeleyi yoğunlaştırmaya çağırıyoruz. AB ve halkımız olası bir savaşta hedefte. ABD-NATO-AB ülkemizi ölüm saldırı mevzisi haline, halkımızı da olası bir savaşta hedef haline getiriyorlar” ifadeleri kullanıldı.

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ABD’nin Yunanistan ile yapılan ortak tatbikatın ardından 30 adet ‘Black Hawk’ tipi saldırı helikopterlerinin Dedeağaç Dimokritos Havalimanı’nı merkez üs olarak kullanacağı bildirilmişti.

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