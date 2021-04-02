Dünya Değiştik pozu DEAŞlı kadınların bizi Avrupaya alın modası
ORTADOĞU AVRUPA

Değiştik pozu: ​DEAŞ’lı kadınların “bizi Avrupa’ya alın” modası

Değiştik pozu:  DEAŞ’lı kadınların “bizi Avrupa’ya alın” modası

Suriye’nin kuzeyindeki Roj kampında, Avrupa kökenli DEAŞ’lı kadınlar, ülkelerine dönebilmek umuduyla peçelerini çıkarıp eski giyim tarzlarıyla Avrupa basınına poz verdiler. BM ve ABD’nin terör listesinde yer alan 36 yaşındaki Fransa vatandaşı Emily Konig, eskisi gibi muhasebecilik yapmak istediğini belirterek, “Paris’te peçe takmayacağım için şimdiden bu kıyafetlere alışıyorum” dedi.

Hatice Saka Yeni Şafak
Değiştik pozu: ​DEAŞ’lı kadınların “bizi Avrupa’ya alın” modası
DEAŞ'ın gelinleri ülkelerine dönebilmek için imaj değiştiriyor.

DEAŞ’ın gelinleri olarak adlandırılan Avrupa vatandaşı örgüt üyesi kadınların birçoğu büyük dönüşüm yaşıyor. Suriye’nin kuzeyinde yer alan Roj kampındaki DEAŞ’lı kadınlar, ülkelerine dönebilmek için imajlarını değiştirdi. Peçelerini çıkarıp eski giyim tarzlarına dönen kadınlar, Avrupa basınına poz verip suçlu olmadıklarını, ülkelerine dönmek istediklerini öne sürdü. Onlardan biri de 36 yaşındaki Fransa vatandaşı Emily Konig.

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2017’den bu yana Roj kampında bulunan Konig, hem BM hem de ABD’nin terör listesinde yer alıyor. Giyim ve hayat tarzındaki değişiklikleri Fransa’ya geri dönmeyi istediği için yaptığını söyleyen Konig, “Eskisi gibi muhasebe alanında çalışmaya devam etmek istiyorum. Paris’e döndüğümde peçe takmayı düşünmediğim için şimdiden bu kıyafetlere alışıyorum” dedi. Diğer Fransız kadınlarla birlikte Paris’e dönüş taleplerinin onaylanması için açlık grevi yaptıklarını belirten Konig, her yolu deneyeceklerini ifade etti.

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AVRUPA İSTENMEYEN KİŞİ İLAN ETTİ

  • Roj Kampı’nda 800 Avrupalı, 100 Suriyeli ve Iraklı aile yaşıyor. Avrupa uzun süre önce DEAŞ mensuplarını “persona non grata” (istenmeyen kişiler) ilan etti. Suriye ve Irak’ta bulunan vatandaşlarını geri almamak için üçüncü ülkede yargılama, uluslararası mahkeme kurma ya da özel yargı mekanizmaları oluşturma gibi bir dizi yola başvuran Avrupa, DEAŞ’lıları hiçbir şekilde geri almayı düşünmüyor. Birleşmiş Milletler (BM) de geçtiğimiz günlerde 57 üyesine Suriye’deki binlerce vatandaşını ülkelerine geri getirme çağrısında bulunmuştu.

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