Dünya Depremin vurduğu Endonezyada tsunami alarmı
ASYA

Depremin vurduğu Endonezya'da tsunami alarmı

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda meydana gelen 7,7'lik depremin arından bölgede tsunami meydana geldi. Donggala ve Paulo kentlerini vuran dev dalgalar çok sayıda arabayı sürükledi.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı'nın belirlemelerine göre tsunami sonucu bazı insanların da kayıp olduğu ifade edildi.

Haber Merkezi AA
7,7'lik depremin vurduğu Endonezya'da çok sayıda ev yıkıldı, çok sayıda bölgede maddi hasar meydana geldi.
7,7'lik depremin vurduğu Endonezya'da çok sayıda ev yıkıldı, çok sayıda bölgede maddi hasar meydana geldi.

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami meydana geldi.

Yerel basındaki haberlere göre, Orta Sulawesi eyaletinin Donggala bölgesinin 27 kilometre kuzeydoğusunda yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki sarsıntının ardından Donggala ve Paulo kentlerini tsunami dalgaları vurdu.

Kıyı bölgelerdeki ana caddelere ulaşan dalgalar, birçok evin hasar görmesine neden oldu.

Tsunami araçları sürükledi

Yerel basında yayınlanan görüntülerde, tsunami dalgalarının birçok ev ve arabayı sürüklediği görüldü.

  • Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, bazı insanların kayıp olduğunu ancak bunların sayısının bilinmediğini açıkladı.
  • Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) daha önce yaptığı açıklamada, tsunami alarmının kaldırıldığını duyurmuştu.
  • Nugroho, bölgede bugün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki bir diğer depremde de 1 kişinin öldüğünü ve 10 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bölgede onlarca evin zarar gördüğünü ifade eden Sutopo Purwo Nugroho, Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı (BASARNAS) ile koordine içinde olduklarını ve daha fazla acil yardım ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini bildirdi.

Nugroho ayrıca, muhtemel artçı sarsıntı ya da depremlere karşı halka sakin olma çağrısı yaptı.

Lombok Adası'nda temmuz sonu ve ağustos ayında 6,3, 6,9 ve 7 büyüklüğünde depremler meydana gelmiş, 450 binden fazla kişiyi etkileyen depremlerde 563 kişi yaşamını yitirmişti.

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