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Dünya

Derhal ve koşulsuz ateşkes

Milli Savunma Bakanlığı, İsrail’in saldırılarını Gazze’ye ek olarak Yemen ve Lübnan’a yöneltmesinin çatışmaların yayılması riskini artırdığını açıkladı. Bakanlık, İsrail’e yaptığı “derhal ve koşulsuz ateşkes” çağrısını yineledi.

Canberk Doğan
04:00 - 2/08/2024 Friday
Güncelleme: 02:27 - 2/08/2024 Friday
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İsrail’in İsmail Heniyye’yi şehit etmesi ile birlikte bölgede tansiyon yükselirken Milli Savunma Bakanlığı (MSB), istikrarsızlık uyarısını tekrarladı. MSB, İsrail’in derhal ve koşulsuz ateşkesi kabul etmesi çağrısını da yinelendi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, İsrail’in Gazze’ye saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 40 bine yaklaştığını ve İsrail’in Lübnan ve Yemen’e saldırılarının bölgede tansiyonu daha da artırdığını belirtti.

İSTİKRARSIZLIK RİSKİNİ ARTIRIYOR

Aktürk, “Gazze’de hayatta kalabilenler ise yerlerinden edilmiş ve temel insani ihtiyaçlarından yoksun halde yaşamak zorunda bırakılmıştır. Okullar, hastaneler ve diğer sivil hedefler İsrail bombalarının hedefi olmaya devam etmektedir. Öte yandan, İsrail’in saldırılarını Yemen’e ve Lübnan’a yöneltmesi bölgemizde çatışmaların yayılması ve istikrarsızlık riskini artırmaktadır” dedi. Aktürk ayrıca, “İsrail’in uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmesini, uluslararası toplumun çağrısı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı çerçevesinde derhâl ve koşulsuz ateşkesi kabul etmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz” diye konuştu.

Zeki Aktürk

Sınırlarda çok yönlü güvenlik

Tuğamiral Aktürk, hudutlarda, yoğun, etkin ve dinamik tedbirlerle çok yönlü güvenliğin sağlandığına vurgu yaparak, "Son bir haftada yasa dışı yollarla sınırdan geçmeye çalışan 5'i terör örgütü mensubu olmak üzere 310 şahıs yakalanmış, 916 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 7 bin 412'ye, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 66 bin 975'e yükselmiştir" ifadelerini kullandı.



#Soykırım
#Gazze
#Filistin
#MSB
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