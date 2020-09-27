Destek mesajları Paşinyan'ı korkuttu: Türkiye müdahale etmesin!

Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki gerilim sürerken Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan Türkiye açıklaması geldi. Paşinyan yaptığı açıklamada “Uluslararası toplumu, Türkiye’nin Karabağ’a müdahalesini engellemeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRIDA BULUNDU

Türkiye'nin Azerbaycan'a destek mesajları Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı korkuttu. Paşinyan "Uluslararası toplumu, Türkiye'nin Ermenistan'ın Azerbaycan ile Dağlık Karabağ bölgesi konusundaki ihtilafına karışmasını engellemeye çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

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YIKICI OLABİLİRMİŞ!

Paşinyan, Türkiye’nin davranışlarının Güney Kafkasya ve komşu bölgeler için yıkıcı sonuçları olabileceğini iddia etti.

Türkiye, Ermenistan ve Azerbayca arasındaki çatışma sonrasında Azerbaycan'a tam desteğini açıklamış Ermenistan'ın sivilleri hedef alan eylemlerini kınamıştı.

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ERDOĞAN'DAN TAM DESTEK KORKUTTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan'ın saldırılarına sert tepki göstererek "Türk Milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır" açıklamasını yapmış ve uluslararası toplumu Ermenistan işgaline karşı durmaya çağırmıştı.

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NE OLMUŞTU?

Yıllardır gerilimin yüksek olduğu Azerbaycan-Ermenistan hattında bu sabaha karşı yine tansiyon artmıştı. Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı. Türkiye'den art arda yapılan açıklamalarda Ermenistan'ın eylemleri kınanırken, Azerbaycan'a destek mesajları verilmişti.

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OYNAT 00:42 Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait Rus üretimi hava savunma sistemlerini böyle imha etti Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a ait füze savunma sistemlerinin imha edildiği görüntüleri yayınladı. Görüntülerde Rus üretimi hava savunma sistemlerini imha ediliyor. Azerbaycan bugün 12 adet OSA hava savunma sisteminin imha edildiğini duyurmuştu.



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