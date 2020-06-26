Diplomatik ilişki bulunmayan İsrail ile BAE arasındaki yakınlaşma dikkati çekiyor: Proje başlattıklarını açıkladılar Tıp alanındaki bu ortaklığın, bölge insanının sağlığını korumak ve salgından kurtulmak için insani öncelikler kapsamında gerçekleştiği ve bölgedeki tarihsel siyasi sıkıntıları geride bırakmayı amaçladığı kaydedilen açıklamada, tüm dünyaya yayılan bu salgın karşısında insalığın maslahatını korumak ve birlikte çalışmak gerektiği ifade edildi.

Haber Merkezi 26 Haziran 2020, 13:38 Son Güncelleme: 26 Haziran 2020, 13:46 AA