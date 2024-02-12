Diplomatik Kaynaklar: İsrail Limanı'nda engellenen yardım için Türk yetkililer harekete geçti

Türkiye, UNRWA'ya (BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı) her yıl düzenli olarak yaptığı yardımlar kapsamında 26 bin ton un yardım yapıyor. Bu kapsamda Mersin Limanı'nda UNRWA'ya bin 100 konteyner dolusu un ve benzeri gıda ürünleri hibe edildi.