Dışarıda katliam içeride işkence

İşgal ettiği Gazze’de yaklaşık 30 bin kişiyi öldüren işgalci güçün hiçbir gerekçe göstermeden tutukladığı yüzlerce kadın ve kız çocuğu, zindanlarda işgalci askerler tarafından cinsel istismara maruz kaldı. Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, İsrail güçlerinin Filistinli kadın ve kız çocuklarına yönelik keyfi gözaltılarında rapor edilen tecavüz vakalarından ve cinsel saldırı tehditlerinden ciddi endişe duyduklarını bildirdi.

DAYAK VE İSTİSMAR

BM raportörlerince yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in ablukası ve yoğun saldırıları altındaki Filistin'de kadın ve kız çocuklarına yönelik bildirilen insan hakları ihlallerinin dehşet verici olduğu belirtildi. Açıklamaya göre, 7 Ekim'den bu yana yüzlerce Filistinli kadın ve kız çocuğu keyfi olarak gözaltına alındı, dayak ve cinsel istismara maruz bırakıldı. Kadınlara yiyecek, ilaç ve tıbbi malzeme verilmediği belirtilen raporda, "Filistinli kadınlar insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele gördü" ifadeleri kullanıldı.

SOYUP FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİLER

Raporda, “Gözaltındaki Filistinli kadınlar, İsrailli erkek subaylar tarafından çeşitli cinsel saldırılara maruz kalıyor. "En az 2 Filistinli kadın tutukluya tecavüz edildiği, diğerlerinin ise tecavüz ve cinsel şiddetle tehdit edildiği bildirildi" ifadesi kullanıldı. Gözaltındaki Filistinli kadınların erkek gardiyanlar ve subaylar önünde çırılçıplak soyulduğu, fotoğraflarının da İsrail askerlerince çekildiği ve internet ortamında paylaşıldığı kaydedildi.

KIZ ÇOCUKLARINI KAÇIRIYOR

Açıklamada, Gazze'de İsrail ordusuyla temasa geçtikten sonra kız çocukları da dahil, bilinmeyen sayıda Filistinli kadın ve çocuğun kaybolduğu yönündeki haberlerden endişe duyulduğu belirtilerek, "İsrail ordusunca en az bir kız çocuğunun zorla İsrail'e nakledildiğine ve nerede olduğu bilinmeyen çocukların ebeveynlerinden ayrıldığı" tespitleri yer aldı.

MAHKUMLARA EZiYETi TV’DE YAYINLADI

İsrail medyasından Kanal 13, işgalci gücün cezaevlerinde Filistinli mahkumlara işkenceleri yayınladı. Kayıtta Filistinli mahkumların güneş görmeyen hücrelerde tutulduğu görülüyor. Esirlerin temizlenemediği, kirli kıyafetlerle ayakları bağlı oturtulduğu ve İbranice şarkılar dinletildiği de yayınlanan kayıtta da yer aldı. Sosyal medyada İsrail askerlerince paylaşılan bir diğer videoda ise İsrail askerlerinin Filistinli mahkumları çıplak bir şekilde okul bahşesinde oturttuğu görüldü. Uluslararası Adalet Divanı’nda işlediği savaş suçlarından mahkum edilen İsrail’in, söz konusu kayıt ile, esirlere yönelik kötü muameleyi yasaklayan Üçüncü Cenevre Sözleşmesi'ni ihlal ettiği ispatlanmış oldu.







