Dünya Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sahada da masada da taviz vermeyeceğiz
ORTADOĞU

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Sahada da masada da taviz vermeyeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib’teki durumun bir felakete dönüştüğünü belirterek, "Rejim ve destekçilerinin saldırganlığı giderek artıyor. Sivilleri, hastaneleri, okulları ayırt etmeksizin bombalıyorlar ve askerlerimizi de hedef alıyorlar" dedi. Çavuşoğlu, sahada da masada da taviz verilmeyeceğini söyledi.

Haber Merkezi İHA
Mevlüt Çavuşoğlu
Mevlüt Çavuşoğlu

Resmi temasları kapsamında Katar’ın başkenti Doha’ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilere verdiği röportajda İdlib’te süren gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, sahada da masada da taviz verilmeyeceğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, Suriye ve İdlib’teki durumun bir felakete dönüştüğünü belirterek, "Rejim ve destekçilerinin saldırganlığı giderek artıyor. Sivilleri, hastaneleri, okulları ayırt etmeksizin bombalıyorlar ve askerlerimizi de hedef alıyorlar” ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, Rusya’nın İdlib’teki saldırıdaki rolüne ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Rusya’nın direkt olarak hedef aldığını söyleyemeyiz ama Rusya destekçilerden biri” ifadelerini kullandı.

Sorunu Erdoğan ve Putin çözebilir

Rusya ile İdlib’te kalıcı ve bağlayıcı bir ateşkes için çalışmaların yürütüldüğünün altını çizen Çavuşoğlu, "Rus heyetiyle dün Ankara’da görüşüldü. Ancak sorunun yalnızca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rus lider Vladimir Putin görüşmesiyle sonuca bağlanabileceğini düşünüyorum" diye konuştu.
Suriye, Libya ve Yemen’deki durumun ve Afganistan’daki ateşkesin, herkes için endişe kaynağı olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, imzalanan barış anlaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çavuşoğlu, anlaşmanın bir an önce Afganistan’da barışı sağlamasını umduğunu ifade etti.

Taviz verilmeyecek

Taviz verilmeyecek

​Bakan Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması.
Şehitlerimizi uğurluyoruz

Şehitlerimizi uğurluyoruz

İdlib şehitleri için cenaze törenleri düzenleniyor.
14 ay içinde çekilecekler

14 ay içinde çekilecekler

ABD ile Taliban barış süreci anlaşmasını imzaladı.
Kanlı saldırı planı <br>son anda engellendi

Kanlı saldırı planı
son anda engellendi

​Milli Savunma Bakanlığı bu fotoğraflarla duyurdu.
Oğlunun şehit<br> olacağı içine doğmuş

Oğlunun şehit
olacağı içine doğmuş

"Yüzüne o nur, güzellik yansımış."
Rus basınından skandal haber

Rus basınından skandal haber

​Hatay'a 'çalıntı bölge' dediler.
Elazığ'da deprem

Elazığ'da deprem

​AFAD depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı.
Tarihe geçecek operasyon

Tarihe geçecek operasyon

'İnanılır gibi değil, tanksavar kullansanız aylar sürer'
​Putin'e 'önümüzden çekilin' dedim

​Putin'e 'önümüzden çekilin' dedim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleriyle buluşmasında konuştu.
6 terörist öldürüldü

6 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyine hava destekli operasyon düzenledi.
85 bini aştı

85 bini aştı

Dünyada koronavirüs kabusu giderek yayılıyor.
Yunan askeri <br>aracını taşladılar

Yunan askeri
aracını taşladılar

​Tel örgüleri geçen mültecileri durduramadılar.
Kapıları kapatmayacağız

Kapıları kapatmayacağız

​Erdoğan, sınırdan geçen mülteci sayısını açıkladı.
Masonik suç örgütü

Masonik suç örgütü

​Adnan Oktar mason diplomasını kendi televizyonu A9 yayınında almıştı.
İran'da <br>korkutan rakamlar

İran'da
korkutan rakamlar

Koronavirüsten ölen ve vaka sayısında büyük artış.
Rusya duyurdu

Rusya duyurdu

Türkiye ile İdlib'de tansiyonu düşürmek için anlaştık.
Savaş sebebi!

Savaş sebebi!

​Rusya ve Esed askerlerimize böyle saldırdı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.