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Dışişleri Bakanlığı: İsrail yüzden fazla sivili katlederek insanlığa karşı yeni bir suç işlemiştir

Dışişleri Bakanlığı, soykırımcı İsrail'in Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "İsrail, Gazze'nin Derec mahallesindeki bir okul binasına sığınmış yüzden fazla sivili katlederek insanlığa karşı yeni bir suç işlemiştir" ifadeleri kullanıldı.

Seda Ekinci
14:48 - 10/08/2024 السبت
Güncelleme: 14:52 - 10/08/2024 السبت
Yeni Şafak
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail tepkisi
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail tepkisi
Dışişleri Bakanlığı, soykırımcı İsrail'in Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında soykırımcı İsrail’i durdurmak için adım atmayanların suçlara ortak olduğuna işaret edildi.


Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde;

"İsrail, Gazze şehrinin Daraj mahallesindeki bir okul binasına sığınmış yüzden fazla sivili katlederek insanlığa karşı yeni bir suç işlemiştir.


Bu saldırı, Netanyahu Hükümetinin kalıcı ateşkes müzakerelerini sabote etmek istediğini bir kere daha göstermiştir.


İsrail’i durdurmak için adım atmayan uluslararası aktörler, bu suçlara ortak olmaktadır."




#Dışişleri Bakanlığı
#Gazze
#İsrail
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