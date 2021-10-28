Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Şuşa'da şehitler için dua etti
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 29 yıl sonra Ermenistan’ın işgalinden kurtarılan Karabağ’ın tarihi şehri Şuşa’yı ziyaret ederek şehitler için dua etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Erbaş'ın videosu kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medyadan yaptığı video paylaşımında "Azerbaycan Şuşa Cıdır Ovasında vatan ve bayrak uğruna mücadele ederek canlarını feda eden şehitlerimizi dualarla yad ettik." dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin dün Şuşa kentindeki tarihi Yukarı Gövher Ağa Camii’nde çifte ezan okumuştu. Erbaş yaptığı paylaşımda, "Karabağ'ın kalbi kadim şehir Şuşa'nın işgalden kurtuluşunun sembolü olan Yukarı Gövher Ağa Camii'nde ezan okumak bizlere de nasip oldu. Cenab-ı Hak coğrafyamızı kıyamete kadar İslam'ın esenliğinden ve ezan seslerinden mahrum eylemesin." ifadelerini kullanmıştı.
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Paşinyan burada dans etmişti
Aynı noktada Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan dans ederek Azerbaycan güçlerine meydan okumuştu.