Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medyadan yaptığı video paylaşımında "Azerbaycan Şuşa Cıdır Ovasında vatan ve bayrak uğruna mücadele ederek canlarını feda eden şehitlerimizi dualarla yad ettik." dedi.

OYNAT 01:50 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Şuşa'da şehitler için dua etti Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde Azerbaycan'ın Şuşa kentini ziyaret etti. Burada Kur'an-ı Kerim okuyan Erbaş şehitler için de dua etti. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş sosyal medya hesabından paylaştığı videoda 'Azerbaycan Şuşa Cıdır Ovasında vatan ve bayrak uğruna mücadele ederek canlarını feda eden şehitlerimizi dualarla yad ettik' ifadelerini kullandı.

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Çifte ezan

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin dün Şuşa kentindeki tarihi Yukarı Gövher Ağa Camii’nde çifte ezan okumuştu. Erbaş yaptığı paylaşımda, "Karabağ'ın kalbi kadim şehir Şuşa'nın işgalden kurtuluşunun sembolü olan Yukarı Gövher Ağa Camii'nde ezan okumak bizlere de nasip oldu. Cenab-ı Hak coğrafyamızı kıyamete kadar İslam'ın esenliğinden ve ezan seslerinden mahrum eylemesin." ifadelerini kullanmıştı.

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Paşinyan burada dans etmişti

Aynı noktada Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan dans ederek Azerbaycan güçlerine meydan okumuştu.

OYNAT 00:58 Ermenistan işgalinden kurtulan Şuşa'da Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ezan okudu Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Şahin, Ermenistan işgalinden kurtarılan ve 28 yıl aradan sonra ezan okunan Azerbaycan'ın Şuşa kentindeki tarihi Yukarı Gövher Ağa Camii'nde çifte ezan okudu.



Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Karabağ'ın kalbi kadim şehir Şuşa'nın işgalden kurtuluşunun sembolü olan Yukarı Gövher Ağa Camii'nde ezan okumak bizlere de nasip oldu. Cenab-ı Hak coğrafyamızı kıyamete kadar İslam'ın esenliğinden ve ezan seslerinden mahrum eylemesin.' dedi.



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