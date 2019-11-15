Dünya Doğu Akdenizde savaş talimi
AVRUPA

Doğu Akdeniz’de savaş talimi

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine karşı hızla silahlanan Rum Kesimi tatbikatları arttırdı. 6’ncı Nemesis Arama ve Kurtarma Tatbikatı’na TOTAL ve ENI de çağırılarak şirketlere ‘korkmayın’ mesajı verildi. Rum basını 2020’de yapılacak Medusa tatbikatına Fransa’nın da katılacağını yazdı.

Talha Menteş Yeni Şafak
Tatbikatta sondaj platformlarına olası saldırı ve burada çalışan gemilerin güvenliği senaryoları canlandırıldı.
Tatbikatta sondaj platformlarına olası saldırı ve burada çalışan gemilerin güvenliği senaryoları canlandırıldı.

Çok uluslu “Nemesis Arama ve Kurtarma Tatbikatı”nın 6’ncısı geçtiğimiz gün gerçekleştirildi. TOTAL ve ENI’nin Türkiye ile karşı karşıya gelmemek için ihtilaflı olan 7’nci parsel yerine başka bir bölgede sondaja başlamasının üzerine, Yunan ve Rum Kesimi bu tatbikata sondaj şirketlerini de çağırdı. Rumların sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) içinde yapılan ve 4 aşamadan oluşan tatbikata Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Yunanistan, Fransa, İsrail, ABD ve İngiltere toplam 13 gemi, 4 uçak ve helikopterle katkıda bulundu. Özel şirketlere ait 3 geminin yer aldığı tatbikata şirket temsilcileri ve 15 hükümet servisinden de yetkililer katıldı. Tatbikatta “sondaj platformlarına olası saldırı ve burada çalışan gemilerin güvenliği” senaryoları canlandırıldı.

FRANSA DA GELECEK

Rum basınının üst düzey yetkililere dayandırdığı haberlerde ise Fransız askeri çevrelerle görüşmelerin ileri aşamada olduğu, Rum Kesimi-Yunanistan-Mısır ortaklığında 2020 yılında gerçekleşecek “Medusa” tatbikatına Fransa’nın da katılacağı belirtildi. 4’lü ortak tatbikatın gözlemcisinin ise ABD’lilerin olacağı yazıldı.

Erdoğan’dan KKTC’ye kutlama mesajı

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Kasım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 36. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, “Tarihi ve ahdi yükümlülüklerimiz çerçevesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının karada olduğu gibi denizlerde ve göklerde de gururla dalgalanması için her türlü gayreti göstereceğiz.” ifadesini kullandı. Avrupa Birliği başta olmak üzere kimsenin Kıbrıs Türkü’nü Rum oyunlarının esiri haline getirmeye hakkı olmadığını vurgulayan Erdoğan, “Anavatan ve garantör ülke olarak, milli davamız Kıbrıs’ın ve Kıbrıs Türkü’nün yanında yer almaya devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Barış Pınarı Harekatı Doğu Akdeniz'de yeni bir dönem başlattı
OYNAT
Barış Pınarı Harekatı Doğu Akdeniz'de yeni bir dönem başlattı
Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'ye girdi. Yankısı Doğu Akdeniz'de duyuldu. İtalyan ve Fransız şirketleri, Türkiye'nin kıta sahanlığını gerekçe göstererek 7. parselde sondaj yapmama kararı aldı.
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