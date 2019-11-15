Doğu Akdeniz’de savaş talimi

Çok uluslu “Nemesis Arama ve Kurtarma Tatbikatı”nın 6’ncısı geçtiğimiz gün gerçekleştirildi. TOTAL ve ENI’nin Türkiye ile karşı karşıya gelmemek için ihtilaflı olan 7’nci parsel yerine başka bir bölgede sondaja başlamasının üzerine, Yunan ve Rum Kesimi bu tatbikata sondaj şirketlerini de çağırdı. Rumların sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) içinde yapılan ve 4 aşamadan oluşan tatbikata Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Yunanistan, Fransa, İsrail, ABD ve İngiltere toplam 13 gemi, 4 uçak ve helikopterle katkıda bulundu. Özel şirketlere ait 3 geminin yer aldığı tatbikata şirket temsilcileri ve 15 hükümet servisinden de yetkililer katıldı. Tatbikatta “sondaj platformlarına olası saldırı ve burada çalışan gemilerin güvenliği” senaryoları canlandırıldı.

FRANSA DA GELECEK

Rum basınının üst düzey yetkililere dayandırdığı haberlerde ise Fransız askeri çevrelerle görüşmelerin ileri aşamada olduğu, Rum Kesimi-Yunanistan-Mısır ortaklığında 2020 yılında gerçekleşecek “Medusa” tatbikatına Fransa’nın da katılacağı belirtildi. 4’lü ortak tatbikatın gözlemcisinin ise ABD’lilerin olacağı yazıldı.

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